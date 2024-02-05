ВС Румынии приобретут три дивизиона южнокорейских САУ K9 "Тандер"

ЦАМТО, 2 февраля. САУ K9 "Тандер", предложенная южнокорейской компанией Hanwha Aerospace, выиграла тендер МНО Румынии на поставку трех дивизионов новых самоходных гаубиц.

Об этом сообщил веб-сайт Defense Romania со ссылкой на информированный военный источник. Второй этап тендера (подача предложений) завершился 11 января.

По информации Defense Industry Europe, на участие в румынском тендере было представлено три предложения. Помимо K9 "Тандер", Министерство национальной обороны Румынии получило предложения от Германии (Panzerhaubitze 2000 – PzH2000) и Турции (T-155 Firtina II). Польская оборонная промышленность также проявила интерес к данной программе, однако предложение Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) было отклонено.

Как сообщалось ранее, при оценке претендентов в конкурсе техническое предложение должно было составлять 70% (долевой показатель в общей оценке), стоимость – 30%.

Ожидается, что Румыния примет решение о закупке 54 ед. 155-мм самоходных артиллерийских установок на сумму 1,923 млрд. долл. (с учетом боеприпасов и технического обслуживания). Закупка будет осуществлена в три этапа. Стоимость первого оценивается в 850 млн. евро.

На первом этапе планируется закупка одного дивизиона из 18 гусеничных 155-мм САУ, 9 запасных орудий, 12 специализированных транспортно-заряжающих машин, 9 артиллерийских командных наблюдательных пунктов, 3 эвакуационных машин, 3 систем акустической разведки и метеорологической станции. Комплект боеприпасов: фугасные, дымовые, осветительные и учебные.

В рамках "Конференции по сотрудничеству между Южной Кореей и Румынией в области оборонной промышленности-2023", организованной посольством Республики Корея в Румынии, представители южнокорейской оборонной компании Hanwha заявили о наличии планов выйти на румынский рынок с самоходными гаубицами K9 и боевой машиной пехоты (БМП) "Редбак". Факт переговоров о производстве компонентов гаубиц K9 подтвердила и государственный секретарь Министерства экономики, предпринимательства и туризма Румынии Даниэла Николеску.

Ранее, в феврале 2023 года, Hanwha Aerospace подписала меморандум о взаимопонимании с румынской государственной оборонной компанией Romarm по вопросу экспорта в Румынию 155-мм самоходных гаубиц K9 и боевых машины пехоты. Делегации правительства Румынии трижды побывали в Республике Корея за последние пять месяцев для оценки потенциальных возможностей сотрудничества, посетив основную производственную площадку Hanwha Aerospace в Чанвоне.

Представитель Hanwha заявил, что помимо производственной кооперации, совместного производства некоторых компонентов и совместного обслуживания, Румыния получит возможность войти в "клуб К9", членами которого в т.ч. являются 5 стран-членов НАТО. Клуб был сформирован в апреле 2022 года в Чанвоне для обмена опытом, знаниями и ноу-хау по эксплуатации, техническому обслуживанию и обучению личного состава ВС стран, закупивших гаубицы К9. В числе стран-членов НАТО, ранее закупивших гаубицу K9: Норвегия, Финляндия, Польша, Турция и Эстония. На текущий момент установка продана в 9 стран мира.