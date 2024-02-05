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ТАСС

Спикер ВВС Украины нецензурно обругал украинцев, критикующих отказ от австралийских F-18

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Истребители McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet ВВС Австралии
Истребители McDonnell Douglas F/A-18A/B Hornet ВВС Австралии.
Источник изображения: министерство обороны Австралии

Газета Australian Financial Review ранее сообщила, что Украина отказалась от этих самолетов, назвав их летающим мусором

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Представитель командования Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат нецензурно обругал украинцев, которые попытались критиковать воздушные силы за отказ от австралийских самолетов F-18 Hornet.

Ранее газета Australian Financial Review сообщила, что Украина отказалась от австралийских самолетов F-18, назвав их летающим мусором. Украинские пользователи Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вечером в четверг стали критиковать это решение, полагая, что Украине пригодятся любые западные самолеты.

Игнат ответил им в комментариях нецензурной бранью, обильно используя матерные выражения. Он настаивал, что самолеты непригодны к использованию, а Украина и так делает все необходимое для получения западных самолетов.

Позднее украинское издание "Зеркало недели" опубликовало скриншоты с комментариями Игната, после чего он признал, что использует нецензурную брань, однако заявил, что делает это для борьбы с "критиканством". "Да, употребляю и эмоциональные слова в адрес людей, которые занимаются критиканством и презирают работу многих людей в воздушных силах, в том числе и мою. А то, что скрины с неизвестных страниц публикуют и обсуждают, казалось бы, уважаемые медиа, здесь как раз не хватает слов!" - написал Игнат в Facebook.

31 января Национальное агентство Украины по вопросам предотвращения коррупции потребовало от чиновников любого уровня воздержаться от использования нецензурной лексики в публичном пространстве, напомнив об ответственности за такие действия. 

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Страны
Россия
Украина
Продукция
F-18
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