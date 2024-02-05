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Интерфакс-АВН

"Алмаз-Антей" покажет на выставке в Москве оборудование для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство

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Стенд концерна "Алмаз-Антей"
Стенд концерна "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Холдинг поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы РФ более чем на 100 млрд руб. - гендиректор

Москва. 2 февраля. ИНТЕРФАКС - Оборудование для аэронавигации и интеграции беспилотников в единое воздушное пространство представит концерн ВКО "Алмаз-Антей" на XI Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024, которые пройдут в Москве с 6 по 7 февраля, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

"На выставке холдинг продемонстрирует натурные образцы и макеты высокотехнологичного оборудования, а также инновационные решения в области аэронавигации и обеспечения работы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации. Особое внимание будет уделено достижениям концерна по разработке средств и технологий, направленных на обеспечение безопасного совместного выполнения полётов беспилотных воздушных средств и пилотируемых воздушных судов", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, "Алмаз-Антей" "впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля (БЦВМ), который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими". БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащён российской операционной системой реального времени, сказано в сообщении.

В ходе NAIS 2024 концерн также продемонстрирует автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо". "Она позволяет реализовать комплексный многоуровневый подход к обеспечению безопасности за счёт предоставления потребителю необходимой информации в режиме онлайн. Это достигается за счёт применения уникальных комбинаций и различных технологий, средств и источников информации, а также оперативного анализа полученных данных", - информирует пресс-служба.

Кроме того, "Алмаз-Антей" представит цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, позволяющий в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.

"На выставке можно будет узнать о технологических решениях концерна по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. Дронопортами можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме. В частности, Концерн продемонстрирует дронопорты "Коптер-Л01-5" и "Эри-Мини"", - информирует пресс-служба.

По её данным, на стенде холдинга также будут представлены модели доплеровских метеорологических локаторов "ДМРЛ-С" и "ДМРЛ-3", радиолокационно-оптического комплекса обеспечения безопасности объектов и нейтрализации БПЛА "ROSC-1", трассового радиолокационного комплекса "Сопка-2", аэродромного радиолокационного комплекса "ЛИРА-А10", элементы аэродромной светосигнальной системы посадки, макеты моноимпульсного вторичного радиолокатора и мобильного радиомаяка "Мангуст".

"Кроме того, на NAIS 2024 посетители смогут ознакомиться с натурными образцами комплекса средств автоматизации деятельности аэропорта "Авиапортал", пульта диспетчера АРМ-Д КСА УВД и мобильной аппаратурой летного контроля АЛК-М", - сказано в сообщении.

В преддверии NAIS 2024 генеральный директор АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" Ян Новиков напомнил, что холдинг "является системным интегратором, единственным поставщиком - головным исполнителем модернизации Единой системы организации воздушного движения в России". Он отметил, что ещё в прошлом году концерн "успешно завершили этот масштабный проект, причём с использованием только отечественных передовых технологий, оборудования и программного обеспечения".

"Это стало возможным благодаря пониманию важности создания системы организации безопасного воздушного движения, поддержке руководством страны, а также согласованному и системному подходу исполнителей", - подчеркнул Новиков.

По его данным, "холдинг поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму свыше 100 миллиардов рублей".

Новиков отметил также, что "сейчас крайне важной задачей является обеспечение контроля использования БПЛА, а также интеграция отечественных беспилотных систем в единое воздушное пространство". "Концерн предлагает ряд инновационных перспективных решений в этой области, при этом актуальность скорейшего внедрения представленных нами систем очевидна", - заключил Новиков, которого цитирует пресс-служба.

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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