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ТАСС

Орбан заявил, что в конфликте на Украине время работает на Россию

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: AP Photo/ Heinz-Peter Bader

По словам премьер-министра Венгрии, вопреки расчетам Запада украинская армия не сможет улучшить положение на поле боя

БУДАПЕШТ, 2 февраля. /ТАСС/. В конфликте на Украине время работает на Россию, и вопреки расчетам Запада украинская армия не сможет улучшить свое положение на поле боя. Такое мнение высказал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в программе радиостанции Kossuth.

В то же время он подчеркнул, что в любом случае военные действия на Украине необходимо прекращать как можно скорее, потому что каждый день там гибнут люди. Орбан рассказал, что эти вопросы обсуждались 1 февраля на саммите Евросоюза в Брюсселе. По его словам, "были дебаты о том, что делать дальше".

"На Западе по-прежнему думают, что время на нашей стороне и чем дольше длится война, тем сильнее улучшится военная ситуация для Украины. Я думаю, что все наоборот. Время на стороне русских, и чем дольше будет длиться война, тем больше людей погибнет, а расстановка сил не изменится в пользу Украины. Ну и зачем тогда мы продолжаем войну?" - сказал премьер.

Орбан признал, что ему не удается переубедить остальных лидеров стран ЕС. "Брюссель охвачен лихорадкой войны, все вращается вокруг этого", - отметил глава правительства. 

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Страны
Венгрия
Россия
Украина
Проекты
Евросоюз
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