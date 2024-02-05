Sohu: ВСУ не смогут остановить наступление России

Решающую битву на Украине выиграет Путин, пишет автор статьи для портала Sohu. ВСУ получают меньше западной техники, чем теряют. Кроме того, Киев столкнулся с проблемами в поиске новых солдат. Ни о какой победе над Москвой и речи быть не может, подчеркивается в материале.

Российское новостное агентство "Спутник" сообщило две новости. Первая из них — турецкий аналитик Озер заявил, что Украина загоняет себя в угол, поскольку США не будут поддерживать ее вечно.

Сколько вооружений в конце концов организация НАТО передала Киеву? Давайте учтем, что определенная часть западных вооружений пошла на расширение польских вооруженных сил, Украине досталось не так много. Недавно министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис выложил одно изображение, сопроводив картинку гневным комментарием: Варшава закупила множество передового оружия для усиления своей армии, но ничего не отправила Украине. В результате на поле боя ВСУ попали в затруднительное положение.

ВСУ получает меньше, чем теряет

Хотя США уже два года оказывают поддержку Украине, она получила всего лишь 31 танк "Абрамс", 20 систем "Хаймарс" и 48 самоходных установок M109 со снарядами 155-миллиметрового калибра, а также чуть больше ста единиц буксируемых орудий.

При этом в 2023 году ВСУ потеряли 373 танка, 297 самоходных установок, 800 боевых машин пехоты, 228 артиллерийских орудий, 393 противоминные машины и так далее. Другими словами, Киев получает на самом деле намного меньше, чем он теряет.

Десять уничтоженных танков Украина способна компенсировать всего одним или двумя, доставленными с Запада. Репортер телеканала CNN, побывавший в Авдеевке, обнаружил, что в среднем за день ВСУ производят лишь 20 выстрелов из одного артиллерийского орудия, и даже самоходная гаубица M109 A6 американского производства за сутки выпускает только четыре заряда.

Современное оружие Запад не присылает

НАТО вряд ли будет передавать Украине современное оружие — альянс предоставляет в основном образцы из имеющихся запасов, устаревшие или неисправные экземпляры. ВСУ все больше утрачивают возможности остановить целенаправленное и настойчивое российское наступление.

На авдеевском направлении ВС РФ взяли ракетную базу ПВО, находящуюся на периферийной позиции, которую пророссийские силы на востоке Украины не могли захватить девять лет, полных кровопролитных боев. Это открыло войскам Москвы целое шоссе, по которому могут пойти штурмовые отряды.

Более того, украинские солдаты, разгромленные русскими, были не из обычных подразделений — они входили в гвардейские отряды президентской бригады ВСУ. Украинская армия несла большие потери, Авдеевка подвергалась постоянным ударам, но Генштаб ВСУ не мог достать достаточно боеприпасов, чтобы поддержать свои позиции.

Что касается второй новости, на одном британском сайте оборонных новостей признали очевидное: после почти двух лет сражений российская армия становится все более боеспособной; ее разведывательные возможности расширяются, строительство укреплений, средства ведения электронной войны и огневая мощь развиваются стремительными темпами.

Наступление не по инструкции

Хотя Зеленский отправляет людей на обучение в НАТО, а альянс подготовил уже 110 тысяч солдат ВСУ, Украина никак не может добиться господства в воздухе, необходимого для наступления по правилам организации НАТО.

На поле боя армия Зеленского столкнулась с вертолетами Ка-52, с истребителями-бомбардировщиками Су-34, сбрасывающими высокоточные управляемые снаряды. Генералы ВСУ не нашли ничего лучшего, чем позвонить инструкторам из НАТО и спросить: что же делать? Те ответили: искать авиацию. Ее нет, что же делать? Ответ: как, вы собираетесь атаковать без воздушных сил? Нонсенс! Ждите помощи от США!

Для нападения нет авиации, для обороны не хватает боеприпасов. Так что делать Украине? Если так будет продолжаться и дальше, а у Европы не прибавится сил, почти наверняка станет продвигаться мирный диалог, и Киев вынудят сесть за стол переговоров.

Россия победит в решающем сражении

Российско-украинский конфликт идет уже почти два года. Обе стороны увязли в трясине, из которой не могут выбраться. Точно можно сказать одно: последнюю решающую битву выиграет Путин. Если Киев все еще хочет сохранить свое место на международной арене, лучшим выходом для него будет быстрый конфликт с Москвой.

В борьбе на истощение Украина не сможет спасти свою экономику и тем более людей. Еще до начала вооруженных действий, в 2021 году, коэффициент рождаемости в этой стране упал до 1,1. Население старело все сильнее. Когда разразился конфликт, множество жителей бежали, молодые мужчины массово отправлялись на передовую. Спокойно выживших можно пересчитать по пальцам одной руки.

Пока боевые действия продолжаются, уехавшие за рубеж не приедут назад, миллионы молодых людей на фронте не смогут вернуться домой, чтобы жениться и завести детей. Тогда Украина окажется в замкнутом круге: жить будет некому, использовать — тоже некого. Если конфликт слишком затянется, покинувшие родину украинцы будут ассимилированы с населением принявших их стран и постепенно потеряют свою украинскую идентичность, а молодежь, которая должна обзаводиться семьями и детьми, не сможет вести нормальную жизнь.

Украине сложно защищать себя, а о прямой победе над Россией и речи не идет. Сейчас Зеленский столкнулся не только с проблемой нехватки оружия и военной помощи, но и с трудностями в поиске солдат. Чтобы сохранить сложившееся на поле боя положение, на фронт стали прибывать украинские женщины-военнослужащие, в некоторых отрядах ВСУ доля женщин достигла 20%.

Не так давно Зеленский отдал приказ продолжить мобилизацию, — но безрезультатно. Этот вопрос спровоцировал между президентом и Залужным неразрешимые противоречия. В конечном счете, сейчас Украине отчаянно не хватает солдат. Никто не хочет брать на себя ответственность за отправку собственных соотечественников на фронт, где их ждет верная смерть.

Ранее Запад предсказывал, что наложенные санкции и изоляция, ставшие последствиями конфликта, обескровят российскую экономику — такое когда-то было в Афганистане, откуда [Советскому Союзу] пришлось выводить войска. Но факты говорят о том, что экономика государства не пошатнулась, но становится все сильнее. По данным МВФ, в 2022 году экономика [ВВП] России достигла по объему 2,22 триллиона долларов, по этому показателю страна обогнала Южную Корею и заняла девятое место в мире (ошибка автора, по итогам 2022-го года Россия заняла восьмое место, а Южная Корея выпала из первой десятки. — Прим. ИноСМИ).

Россия: не хочет падать, и все тут

Хотя данные за 2023 год пока не известны, Путин заявил, что национальная экономика находится на подъеме. ВВП вырос на 3,5%, обрабатывающая промышленность — на 7,5%, безработица не превышает 3%, прибыль компаний увеличилась на 24%, а реальная заработная плата населения — на 8%. По общему объему экономики за год Россия может превзойти Германию и занять пятое место в мире.

После начала конфликта на Украине Брюссель и Вашингтон ввели санкции против Москвы, а Путин наложил ограничения на отечественных олигархов, высвободив таким образом значительную часть частных богатств и направив ее во внутренний оборот. Так экономика России оживилась. Кроме того, хотя на протяжении военных действий она не получает западные товары, ей поставляется китайская продукция.

Наши товары волной хлынули в Россию, и ее жители поняли, что китайское производство и качественное, и дешевое. А раз так, зачем долго оглядываться на Запад? В 2022 году общий объем торговли между двумя странами составил более 190 миллиардов долларов, а в 2023 году это значение превысило 220 миллиардов долларов.

Сейчас американцы повторяют, что "оказывать помощь Киеву затруднительно". Украина же не в состоянии конкурировать с Россией экономически и демографически. По прогнозам НАТО, существует вероятность, что текущий конфликт закончится в этом году поражением Киева. Два года вооруженных действий живого места на Украине не оставили. Чтобы восстановиться до прежнего состояния, ей придется долго стараться.