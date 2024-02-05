Войти
ТАСС

СМИ: помощи ЕС недостаточно для достижения Киевом своих целей

145
0
0
Раненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие.
Источник изображения: © AP Photo / Kostiantyn Liberov

По версии газеты El País, российская армия превосходит ВСУ во всех областях

МАДРИД, 2 февраля. /ТАСС/. Пакет помощи от Евросоюза в размере €50 млрд является важным шагом для поддержки Киева, однако только лишь этих денег будет недостаточно для достижения Украиной своих целей. Такое мнение озвучено в статье газеты El País.

По ее версии, российская армия превосходит ВСУ во всех областях, государственный долг Украины стремительно растет, а в США республиканцы и демократы, похоже, далеки от достижения соглашения по продолжению поддержки Киева. Издание уточняет, что без Вашингтона у Украины нет шансов противостоять РФ. В этой связи сейчас опасения Киева сосредоточены на том, что произойдет в США.

1 февраля лидеры 27 стран ЕС решили выделить из бюджета сообщества на финансовую поддержку Украины €50 млрд в течение четырех лет. Они согласились с предложением Венгрии и установили механизм контроля за расходованием денег. Через год Брюссель вернется к обсуждению этого вопроса, а через два намеревается пересмотреть объем помощи Киеву.

Администрация США почти четыре месяца назад направила в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Несколько республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса высказывались в последние месяцы против дальнейшего оказания Киеву финансовой помощи. Спикер Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать оказание дальнейшей помощи Украине с ужесточением контроля над южной границей США. В аналогичном ключе высказывался и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Дебаты между правящей Демократической и оппозиционной Республиканской партиями США по этим вопросам продолжаются. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Израиль
Китай
Россия
США
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
26.01.2024
Госдеп отказался уточнить, есть ли у Запада план Б на случай прекращения помощи Киеву
22.12.2023
На Западе все больше начали прислушиваться к России (The Indian Express, Индия)
02.06.2023
США лишились союзников из-за желания задавить Россию на Украине
18.04.2023
Секретные материалы? Что стоит за утечкой документов Пентагона - Мнения ТАСС
16.02.2022
Haaretz: Запад ищет альтернативу российскому газу. Но не все так просто
17.08.2021
The National Interest (США): Афганистан — тревожный сигнал для не входящих в НАТО «союзников»
02.04.2021
Defence 24 (Польша): Балтийский союз может стать шансом?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками