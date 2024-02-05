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ЦАМТО

Состоялась закладка киля головного фрегата класса "Мечник" для ВМС Польши

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Источник изображения: Фото: pgzsw.com.pl

ЦАМТО, 2 февраля. На предприятии компании PGZ Stocznia Wojenna S.A. в Гдыне 31 января состоялась закладка киля первого (из трех заказанных для ВМС Польши) многоцелевого фрегата класса "Мечник" (Miecznik).

Как сообщило Агентство вооружений МНО Польши, корабль получит наименование "Вихер" (Wicher).

В целом в рамках программы "Мечник" к 2032 году на предприятии PGZ Stocznia Wojenna планируется построить три боевых корабля класса "фрегат", которые станут самыми современными в составе ВМС Польши.

Церемония резки первой стали для строительства корабля состоялась 16 августа 2023 года. Планируется, что головной фрегат будет построен к 2026 году.

Ожидается, что многоцелевые корабли значительно повысят возможности ВМС Польши и позволят выполнять широкий спектр задач на море, включая обеспечение безопасности морских путей сообщения и критически важных объектов инфраструктуры.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Польши объявило о начале процедуры закупки новых фрегатов в рамках программы "Мечник" в марте 2021 года. Для реализации проекта был сформирован консорциум PGZ-Miecznik в составе Polska Grupa Zbrojeniowa S.A. и PGZ Stocznia Wojenna Sp. z o.o., который выступает подрядчиком строительства. 27 июля 2021 года Инспекторат по вооружениям МНО Польши и консорциум PGZ-Miecznik подписали соглашение на разработку, строительство и поставку ВМС Польши в рамках программы "Мечник" (Miecznik) трех боевых кораблей класса "фрегат" с интегрированными боевыми системами. Стоимость контракта, включая средства поражения и пакет логистики, составляет около 8 млрд. злотых (2 млрд. долл.).

Реализация проекта предполагалась в сотрудничестве с зарубежным партнером, в качестве которого была выбрана британская компания Babcock International Group. Корабли будут построены на базе проекта фрегата "Эрроухед-140" (AH140).

Агентство вооружений МНО Польши 4 марта 2022 года подписало соглашение о стратегическом сотрудничестве в рамках программы "Мечник", предусматривающее поставку трех новых боевых кораблей класса "фрегат" с интегрированной боевой системой. Консорциум PGZ-Miecznik заключил с компанией Babcock International (Babcock) ряд соглашений о стратегическом сотрудничестве, включая лицензионное соглашение на использование проекта фрегата "Эрроухед-140". На основании этого решения подрядчик разработал эскизный проект корабля и актуализировал технико-экономическое обоснование с технико-экономическим анализом. Предоставленная Babcock лицензия позволяет в перспективе реализовать опционы на строительство для ВМС Польши пяти дополнительных кораблей.

12 декабря 2023 года было подписано еще одно приложение к контракту, связанное с проектированием и поставкой трех фрегатов. Согласно его условиям, серийные корабли (второй и третий) будут дополнительно оснащены средствами обнаружения и поражения, что позволит обеспечить поражение воздушных и надводных целей. Второй и третий фрегаты будут вооружены 76-мм артиллерийской установкой OTO Melara Super Rapid, модулями вертикальных пусковых установок Mk-41, ЗРК SeaCeptor с ЗУР CAMM, РЛС серий SM400 и NS50, а также средствами радиоэлектронной борьбы и средствами самообороны.

Таким образом, контракт от 27 июля 2021 года, стоимость которого после подписания всех приложений составляет около 14,8 млрд. злотых, позволит приобрести три фрегата "Мечник" в оговоренные контрактом сроки, то есть к 2031 году.

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Страны
Польша
Продукция
Mark 41
Sea Ceptor
Компании
Babcock
Leonardo
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