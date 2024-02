В американском издании "The Foreign Affairs" опубликована небезынтересная статья директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США (и бывшего посла США в России) Уильяма Джозефа Бёрнса "Spycraft and Statecraft: Transforming the CIA for an Age of Competition" ("Разведывательная деятельность и управление государством: трансформация ЦРУ в эпоху соперничества") с изложением взглядов на современные и перспективные задачи его ведомства. Высказанные в статье оценки и заявления остаются всецело на совести главы ЦРУ.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Джозеф Бёрнс (с) Kevin Lamarque / Reuters

С той поры, когда государства стали хранить нечто в тайне друг от друга, с той же поры они пытаются эту тайну раскрыть. Разведывательная деятельность была и остается неотъемлемой частью механизма государственного управления даже при том, что ее методы постоянно претерпевают изменения. Первые американские шпионы в ходе Войны за независимость использовали шифры, тайные сети курьеров и невидимые чернила для переписки друг с другом и со своими союзниками за рубежом. Во время Второй мировой войны находившаяся в процессе зарождения радиоразведка помогла вскрыть военные планы Японии. В начале холодной войны разведывательные возможности Соединенных Штатов в буквальном смысле взмыли в заоблачную высь с появлением U-2 и других высотных самолетов-разведчиков, которые могли фотографировать советские военные объекты со впечатляющей четкостью изображения.

Скромные звезды, выгравированные на мемориальной стене в штаб-квартире Центрального разведывательного управления (ЦРУ) в Лэнгли, штат Вирджиния, посвящены 140 офицерам управления, которые отдали свои жизни на службе отечеству. Мемориал служит постоянным напоминанием о бесчисленных актах мужества. Тем не менее, эти примеры героизма и многочисленные тихие успехи ЦРУ остаются гораздо менее известными американской общественности, нежели промахи управления, которые порой омрачали его историю. Решающим критерием эффективности разведки всегда было предвидение глубоких изменений в международной обстановке и содействие политикам в умении ориентироваться в них - в тех моментах [внешнеполитической] текучести, которые имеют место лишь несколько раз в столетие.

Как не единожды отмечал президент Джо Байден, Соединенные Штаты сегодня переживают один из тех редких моментов, столь же важных, как начало холодной войны или период после 11 сентября 2001 года. Подъем Китая и реваншизм России создают грандиозные геополитические вызовы в мире напряженного стратегического соперничества, в котором Соединенные Штаты более не обладают неоспоримым преимуществом и в котором нарастают экзистенциальные климатические угрозы. Еще больше усложняет ситуацию научно-техническая революция - более масштабная, чем революция промышленная или начало ядерной эры. От микрочипов до искусственного интеллекта и квантовых вычислений - новые технологии преобразуют мир, и профессию разведчика в том числе. Во многих отношениях эти разработки усложняют, как никогда ранее, работу ЦРУ, предоставляя противникам новые мощные инструменты, чтобы вводить нас в заблуждение, обводить нас и шпионить за нами.

И все же, как бы сильно ни менялся мир, разведка остается сферой деятельности, где взаимодействуют человеческий и технический факторы. По-прежнему будут существовать секреты, добывать которые смогут только люди, и тайные операции, проводить которые смогут только люди. Научно-технический прогресс, особенно в области радиоэлектронной разведки, не умалил значение человеческого фактора, как предсказывали некоторые, а, напротив, произвел революцию в практической деятельности людей. Чтобы оставаться действенной разведывательной службой в XXI веке, ЦРУ должно сочетать владение новейшими технологиями с навыками общения между людьми и личным мужеством, которые всегда лежали в основе нашей профессии. Это означает наделение оперативных сотрудников инструментарием и профессиональными навыками ведения разведывательной деятельности в мире непрерывного наблюдения с использованием технических средств, а аналитиков - сложными моделями искусственного интеллекта, которые помогут им обрабатывать гигантские объемы информации из открытых источников и информации, полученной от агентурных источников, с опорой на здравый смысл.

Одновременно меняется и то, как ЦРУ обходится с добытыми разведывательными данными. "Стратегическое рассекречивание", как преднамеренное раскрытие отдельных секретных сведений с целью подорвать позиции соперников и сплотить союзников, становится всё более действенным инструментом для политиков. Пользование им не предполагает безрассудства в компрометации источников разведданных или методов их сбора, но означает разумное сопротивление рефлекторному стремлению держать всё в тайне. Разведывательное сообщество США также осознает растущую ценность разведывательной дипломатии; рождается новое понимание того, как она может содействовать политикам страны в вопросах поддержки союзников и противодействия противникам.

Это время исторических вызовов для ЦРУ и всех профессиональных разведчиков, ибо геополитические и научно-технические трансформации представляют собой самое серьезное испытание, с которым мы когда-либо сталкивались. Наш успех зависит от творческой комбинации традиционной агентурной разведки с новыми технологиями. Другими словами, это потребует адаптации к миру, где единственным надежным прогнозом изменений является то, что они ускоряются.

Распоясавшийся Путин

Эпоха, ознаменовавшая собой окончание холодной войны, подошла к решительному концу в феврале 2022 года с началом вторжения России на Украину. Я потратил большую часть последних двух десятилетий, пытаясь осознать взрывоопасность комбинации обид, притязаний и комплексов, которую воплощает президент России Владимир Путин. Одна вещь, которую я усвоил, заключается в том, что недооценка его зацикленности на контроле над Украиной и ее выбором является непреложной ошибкой. Без этого контроля, по его мнению, Россия не может быть великой державой, а он - великим российским лидером. Эта трагическая и грубая фиксация уже опозорила Россию и обнажила ее слабости - от недиверсифицированной экономики до оказавшейся раздутой военной мощи и коррумпированной политической системы. Вторжение Путина вызвало поразительную решимость украинского народа. Я лично убедился в его мужестве в ходе своих частых поездок на воюющую Украину, которые сопровождались российскими ракетно-авиационными ударами и демонстрацией ярких образов стойкости и изобретательности украинцев на поле боя.

Война Путина уже стала провальной для России на многих уровнях. Его первоначальная цель захватить Киев и подчинить Украину оказалась вздорной и иллюзорной. Его вооруженные силы понесли огромные потери: по меньшей мере, 315 тысяч российских солдат были убиты или ранены, две трети довоенного танкового парка России было уничтожено, а рассчитанная на десятилетия хваленая путинская программа модернизации вооруженных сил оказалась сведённой на нет. Всё это является прямым следствием доблести и воинского мастерства украинских солдат, поддержанных Западом. Между тем экономика России переживает долгосрочный спад и обрекает себя на вассальную зависимость от Китая. Непомерные амбиции Путина имели ещё одно негативное последствие: они побудили НАТО стать больше и сильнее.

Несмотря на то, что репрессивная хватка Путина, по-видимому, вряд ли ослабнет в ближайшее время, его война на Украине незаметно подтачивает его власть в собственной стране. Скоротечный мятеж, предпринятый в июне прошлого года лидером наемников Евгением Пригожиным, позволил взглянуть на некоторые кризисные явления, скрывающиеся за глянцевой картинкой путинского правления. Для лидера, который кропотливо создавал репутацию вершителя порядка, Путин выглядел отстраненным и нерешительным, покуда разношерстные мятежники Пригожина пробивались к Москве. Для многих представителей российской элиты вопрос заключался не столько в том, был ли король гол, сколько в том, почему он так долго одевался. Первоапостол "ответки", Путин в конечном итоге свел счеты с Пригожиным, который погиб в подозрительной авиакатастрофе ровно через два месяца после предпринятого им мятежа. Однако резкая критика Пригожиным лжи и просчетов военных, лежащих в основе путинской войны, а также коррупции, лежащей в основе российской политической системы, исчезнет нескоро.

Этот год, наверное, будет непростым для воюющей Украины, ее испытанием на стойкость, но его последствия выйдут далеко за рамки героической борьбы этой страны за сохранение своей свободы и независимости. Наращивая производство продукции военного назначения в России - с помощью критически важных комплектующих из Китая, а также вооружения и боеприпасов из Ирана и Северной Кореи, - Путин по-прежнему считает, что время на его стороне и что он может сокрушить Украину и истощить ее сторонников на Западе. Задача Украины состоит в том, чтобы сбить с Путина спесь и явить России высокую цену продолжения конфликта, не только продвигаясь вперед на линии боевого соприкосновения, но и нанося удары по объектам противника в глубоком тылу и добиваясь регулярных успехов на Черном море. В подобных обстоятельствах Путин может снова начать бряцать ядерным оружием, и было бы неразумно полностью сбрасывать со счетов риски эскалации. Но столь же неразумно было бы неоправданно поддаваться запугиванию.

Ключ к успеху заключается в сохранении западной помощи Украине. При менее чем пяти процентах оборонного бюджета США это относительно скромные инвестиции со значительной геополитической отдачей для американского государства и существенными доходами для американской промышленности. Сохранение поставок оружия поставит Украину в более выгодное положение, если появится возможность для серьезных переговоров. Это дает шанс обеспечить победу Украине долгосрочной перспективе и гарантирует стратегический проигрыш России; Украина смогла бы защитить свой суверенитет и восстановиться, в то время как России пришлось бы нести постоянные издержки из-за безумия Путина. Для Соединенных Штатов выход из конфликта в этот критический момент и прекращение поддержки Украины стало бы автоголом исторических масштабов.

Демонстрирующий силу Си Цзиньпин

Никто не следит за поддержкой Украины со стороны США столь пристально, как китайское руководство. Китай остается единственным соперником США, имеющим как намерение изменить международный порядок, так и экономическую, дипломатическую, военную и научно-техническую мощь для этого. Экономические преобразования, произошедшие в этой стране за последние пять десятилетий, были выдающимися. Это те преобразования, за которые китайский народ заслуживает большой похвалы, и которые весь остальной мир широко поддерживает, полагая, что процветающий Китай - это глобальное благо.

Проблема не в подъеме Китая как таковом, но в угрожающих действиях, которые всё чаще его сопровождают. Лидер Китая Си Цзиньпин начал свой третий председательский срок, обладая большей властью, нежели любой из его предшественников со времен Мао Цзэдуна. Вместо того чтобы использовать эту власть для укрепления и оживления системы международных отношений, которая позволила Китаю трансформироваться, Си стремится переписать ее. Как профессиональные разведчики, мы внимательно изучаем то, что говорят руководители государств. Но еще больше внимания мы уделяем тому, что они делают. Растущая репрессивность Си Цзиньпина внутри страны и его напористость за рубежом - от "не ведающего границ" партнерства с Путиным до угроз миру и стабильности в Тайваньском проливе - невозможно игнорировать.

Однако то же самое относится и к влиянию солидарности Запада на расчеты Си Цзиньпина относительно рисков применения силы против Тайваня, который в январе избрал нового президента Лай Циндэ. Для Си Цзиньпина, человека, склонного рассматривать Соединенные Штаты как угасающую державу, американское лидерство в отношении Украины, несомненно, стало неожиданностью. Готовность Соединенных Штатов причинять экономическую боль и самим терпеть ее, противостоя агрессии Путина, а также их способность сплотить своих союзников, чтобы они действовали подобным же образом, решительно противоречили убеждению Пекина в том, что Америка находится в состоянии окончательного упадка. Да и ближе к побережью Китая, устойчивость американской сети союзников и партнеров по всему Индо-Тихоокеанскому региону оказала отрезвляющее воздействие на мышление Пекина. Одним из самых надежных способов возродить в Китае представление о беспомощности Америки и разжечь китайскую агрессивность было бы отказаться от поддержки Украины. Продолжение материальной поддержки Украине осуществляется не за счет Тайваня; это важный сигнал о решимости США, который помогает Тайваню.

Соперничество с Китаем происходит на фоне сильной экономической взаимозависимости и торговых связей между ним и Соединенными Штатами. Такие связи в свое время сослужили замечательную службу двум странам и остальному миру, но они также создали критическую уязвимость и серьезные риски для американской безопасности и процветания. Пандемия COVID-19 ясно дала понять каждому правительству об опасности зависимости от какой-либо одной страны в отношении жизненно необходимых медикаментов, равно как и война России на Украине ясно показала Европе риски зависимости от одной страны в области энергетики. В современном мире ни одна страна не хочет оказаться во власти единственного поставщика важнейших полезных ископаемых и технологий - особенно если этот поставщик намерен превратить эту зависимость в оружие. Как утверждают американские политики, лучшим ответом является разумное "снижение рисков" и диверсификация - обеспечение безопасности кооперационных связей субъектов американского рынка, защита их научно-технического преимущества и инвестирование в их производственный потенциал.

В этом нестабильном, разделенном мире растет вес "хеджирующей середины". Демократии и автократии, развитые экономики и развивающиеся, а также страны глобального Юга всё более стремятся диверсифицировать свои отношения, чтобы максимально использовать свои возможности. Они видят мало пользы и много риска в том, чтобы придерживаться моногамных геополитических отношений либо с Соединенными Штатами, либо с Китаем. Всё больше стран, по-видимому, будут ориентироваться на статус "открытых" геополитических отношений (или, по крайней мере, на статус "непростых"), следуя политике Соединенных Штатов по целому ряду вопросов, но одновременно развивая отношения с Китаем. И если прошлое является прецедентом, Вашингтону следует быть внимательным к соперничеству между растущим числом держав среднего уровня, которое исторически способствовало возникновению столкновений между великими державами.

До боли знакомая заварушка

Кризис, спровоцированный бойней ХАМАС в Израиле 7 октября 2023 года, является болезненным напоминанием о сложности выбора, который Ближний Восток продолжает ставить перед Соединенными Штатами. Конкуренция с Китаем останется высшим приоритетом Вашингтона, но это не значит, что он может уклониться от других вызовов. Это означает лишь, что Соединенные Штаты должны действовать аккуратно и выдержанно, избегая эксцессов, и мудро использовать свое влияние.

Я провел по работе большую часть последних четырех десятилетий на Ближнем Востоке и по его тематике, и редко видел положение в этом регионе более запутанным или взрывоопасным. Свёртывание высокоинтенсивных военных действий Израиля в секторе Газа, удовлетворение глубинных гуманитарных потребностей страдающего палестинского гражданского населения, освобождение заложников, предотвращение распространения конфликта на другие фронты в регионе и выработка действенного подхода к "послезавтрашнему дню" в Газе - всё это невероятно сложные проблемы. То же можно сказать и о возрождении надежды на прочный мир, который обеспечит безопасность Израиля, а также палестинскую государственность и позволит использовать исторический шанс для нормализации отношений Израиля с Саудовской Аравией и другими арабскими странами. Как бы трудно ни было представить себе подобную возможность в условиях текущего кризиса, еще труднее представить себе выход из кризиса, не занимаясь ею всерьез.

Ключом к безопасности Израиля - и всего региона - является взаимодействие с Ираном. Кризис придал иранскому режиму смелости, и последний, похоже, готов сражаться до последнего регионального прокси, одновременно расширяя свою ядерную программу и пособничая российской агрессии. Через несколько месяцев после 7 октября союзная Ирану йеменская повстанческая группировка хуситов приступила к нанесению ударов по торговому судоходству в Красном море, при этом сохраняются риски эскалации и на других фронтах.

Соединенные Штаты не несут исключительной ответственности за решение какой-либо из острых проблем Ближнего Востока. Но ни одной из них невозможно управлять - не говоря уже о том, чтобы решить - без активной руководящей роли США.

Шпионы как мы

Геополитическое соперничество и неопределенность - не говоря уже об общих вызовах, таких как изменение климата и беспрецедентные достижения науки и техники, наподобие искусственного интеллекта - формируют дьявольски сложную международную обстановку. Для ЦРУ крайне важно изменить свой подход к разведывательной деятельности, дабы идти в ногу с этим быстро меняющимся миром. ЦРУ и остальная часть разведывательного сообщества США во главе с директором национальной разведки Аврил Хейнс прилагают все усилия, чтобы соответствовать этому велению времени со всей императивностью и креативностью, которых оно требует.

Эта новая обстановка ставит особые задачи перед организацией, ориентированной на агентурную разведку. В мире, где главными соперниками Соединенных Штатов - Китаем и Россией - руководят автократы-индивидуалисты, опирающиеся на узкий и замкнутый круг советников, получить представление о намерениях лидеров одновременно и важнее, и сложнее, чем когда-либо прежде.

Подобно тому, как 11 сентября 2001 года ознаменовало новую эру для ЦРУ, вторжение России на Украину стало равнозначным событием. Я глубоко горжусь работой, которую ЦРУ и наши партнеры по разведке проделали, чтобы помочь президенту и высокопоставленным политикам США - и в особенности самим украинцам - расстроить планы Путина. Вместе мы обеспечили раннее и точное предупреждение о предстоящем вторжении. Это знание также позволило президенту США принять решение о направлении меня в Москву в ноябре 2021 года, чтобы предупредить Путина и его советников о последствиях нападения, которое, как мы знали, они планировали. Убежденные в том, что их окно возможностей для подчинения Украины закрывается и что предстоящая зима предоставляет им благоприятную возможность, они были непоколебимы и непримиримы, сильно переоценив собственное положение и недооценив потенциал сопротивления Украины и решимость Запада.

С тех пор качественные разведывательные сведения способствовали деятельности президента по формированию и сохранению сильной коалиции государств в поддержку Украины. Это также способствовало самообороне Украины с незаурядными мужеством и стойкостью. Президент также творчески использовал стратегическое рассекречивание. Перед вторжением его администрация вместе с британским правительством предали огласке российские планы действий под "чужим флагом", которые были направлены на то, чтобы возложить вину на украинцев и создать предлог для российской военной операции. Эти и последующие изобличения опровергли ложные нарративы Путина, которые, по моим наблюдениям, он неоднократно использовал в прошлом. Они поставили его в неудобное и непривычное положение человека, прижатого к ногтю. И они укрепили и Украину, и поддерживающую ее коалицию государств.

Между тем, скрытое под толстым слоем государственной пропаганды и репрессий недовольство войной продолжает разъедать российское руководство и российский народ. Это подспудное недовольство создает уникальную возможность для вербовки агентуры сотрудниками ЦРУ. Мы не позволим этому пропасть впустую.

В то время как Россия, по-видимому, представляет собой самую непосредственную угрозу, Китай представляет собой угрозу более серьезную и долгосрочную, и за последние два года ЦРУ провело реорганизацию, призванную отразить эту иерархию приоритетов. Мы начали с признания организационного факта, который я усвоил давным-давно: приоритеты нереальны, если их не отражают бюджеты. Соответственно, ЦРУ выделило значительно больше ресурсов на сбор разведывательных данных, оперативную и информационно-аналитическую работу по всему миру, связанные с Китаем, более чем в два раза увеличив только лишь за последние два года долю китайского направления в общем бюджете организации. Мы приглашаем на работу и обучаем всё больше носителей китайского языка, одновременно наращивая усилия в соперничестве с Китаем в глобальном измерении - от Латинской Америки до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

В структуре ЦРУ имеется около дюжины "оперативных центров", специализированных рабочих групп, объединяющих сотрудников из различных подразделений управления. В 2021 году мы создали новый оперативный центр, ориентированный исключительно на Китай. Это единственный в структуре ЦРУ оперативный центр, нацеленный на работу по одной-единственной стране, он обеспечивает централизованный механизм координации работы по Китаю - работе, которая сегодня касается каждого подразделения ЦРУ. И мы также потихоньку укрепляем каналы обмена информацией с нашими визави в Пекине, что является важным средством, помогающим политикам избегать ненужной двусмысленности и непреднамеренных столкновений в отношениях между Соединенными Штатами и Китаем.

Несмотря на то, что Китай и Россия поглощают большую часть внимания ЦРУ, наше ведомство не может позволить себе пренебрегать другими вызовами - от борьбы с терроризмом до региональной нестабильности. Успешный удар США в Афганистане в июле 2022 года по Айману аз-Завахири, сооснователю и бывшему лидеру "Аль-Каиды", продемонстрировал, что ЦРУ по-прежнему сосредоточено на террористических угрозах и сохраняет значительный потенциал противодействия им. ЦРУ также выделяет значительные ресурсы на борьбу с распространением фентанила - синтетического опиоида, от которого ежегодно умирают десятки тысяч американцев. И стародавние региональные проблемы вырисовываются не только в местах, которые долгое время считались стратегически важными - как то Северная Корея и Южно-Китайское море, но и в тех частях мира, геополитическое значение которых в ближайшие годы будет только расти - в Латинской Америке и Африке.

Интеллектуальная разведка

Тем временем мы меняем наш подход к новейшим технологиям. ЦРУ работает над тем, чтобы сочетать высокотехнологичные инструменты со старыми добрыми методами получения разведданных от отдельных лиц - то бишь, агентурной разведки. Безусловно, научно-технический прогресс делают многие аспекты разведывательной деятельности много сложнее, нежели когда-либо прежде. В эпоху "умных" городов, когда видеокамеры установлены на каждой улице, и всё большее распространение получает технология распознавания лиц, шпионить стало намного сложнее. Для сотрудника ЦРУ, работающего за границей в недружественной стране и встречающегося с источниками, рискующими собственной безопасностью, передавая ценную информацию, постоянная слежка представляет серьезную угрозу. Но ту же самую технологию, которая порой работает против ЦРУ - будь то сбор и обработка больших объемов данных для выявления закономерностей в деятельности управления или обширные сети видеокамер, которые могут отслеживать каждое движение оперативника, - можно в равной степени заставить работать на ведомство и против других спецслужб. ЦРУ соревнуется со своими соперниками в применении передовых технологий. Управление ввело должность технического директора и сформировала еще один новый оперативный центр, ориентированный на установление более тесных партнерских связей с частным сектором экономики, где американские инновации дают значительное конкурентное преимущество.

Внутриведомственный научно-технический потенциал ЦРУ по-прежнему на высоте. За годы своей деятельности управление разработало шпионских приспособлений в количестве, достаточном для заполнения не одного даже склада; моей любимой игрушкой является камера времен холодной войны, спроектированная так, чтобы выглядеть и порхать, как стрекоза. Революция в области искусственного интеллекта и лавина информации из открытых источников - наряду с разведданными, добываемыми оперативными методами - создают новые дотоле невиданные возможности для аналитиков ЦРУ. Мы разрабатываем новый инструментарий на базе искусственного интеллекта, который поможет быстрее и эффективнее усваивать весь этот массив информации, позволяя сотрудникам сосредоточиться на том, к чему они в наибольшей степени призваны: выносить обоснованные суждения и формировать представление о том, что наиболее важно для политиков и что имеет наибольшее значение для интересов Америки. Искусственный интеллект не заменит людей-аналитиков, но он уже расширяет их возможности.

Еще одним приоритетом в эту новую эпоху является усиление не имеющей себе равных глобальной сети разведывательных партнерств ЦРУ - того, чего в настоящее время не хватает соперникам Соединенных Штатов, чьи спецслужбы вынуждены в большей степени полагаться на свои собственные силы. Способность ЦРУ с выгодой для себя использовать партнерские связи - в части добываемых партнерами разведданных, их опыта и их перспектив, а также их способности работать во многих местах с большей легкостью, нежели это может делать наше ведомство, - имеет решающее значение для успеха нашей деятельности. В той же степени, в которой дипломатия зависит от оживления старых и новых партнерских отношений, разведка также опирается на них. В сущности, профессия разведчика имеет дело с межличностным общением, и ничто не заменит прямых контактов для укрепления связей с нашими ближайшими союзниками, общения с нашими самыми яростными противниками и воспитания всех, кто находится между ними. За почти три года работы директором ЦРУ я побывал в более чем 50 зарубежных командировках и изучил весь спектр этих отношений.

Иногда именно сотрудникам разведки удобнее иметь дело с историческими противниками в обстановке, когда дипломатический контакт может означать официальное признание. Вот почему президент США направил меня в Кабул в конце августа 2021 года для контактов с руководством движения "Талибан" непосредственно перед окончательным выводом войск США из Афганистана. Иногда связи ЦРУ в испытывающих напряженность уголках мира могут предоставить практические возможности, как, например, в ходе продолжающихся переговоров с Египтом, Израилем, Катаром и ХАМАС по поводу гуманитарного перемирия и освобождения заложников в Секторе Газа. Иногда такие связи могут стать здоровым балластом в отношениях, полных политических взлетов и падений. А иногда разведывательная дипломатия может способствовать сближению интересов и тем самым исподволь содействовать усилия американских дипломатов и политиков.

Вне публичной сферы

Каждый день, когда я читаю донесения от наших разведпунктов по всему миру, посещаю столицы иностранных государств или общаюсь с коллегами в штаб-квартире, я вспоминаю о мастерстве и доблести сотрудников ЦРУ, а также о непрестанных вызовах, с которыми они сталкиваются. Они выполняют тяжелую работу в суровой обстановке. Особенно после 11 сентября 2001 года, они действовали в невероятно быстром темпе. Действительно, выполнение стоящих перед ЦРУ задач в эту новую и пугающую эпоху обусловлено заботой о наших людях. Вот почему ЦРУ укрепило свой медицинский потенциал в штаб-квартире и на местах; сформированы более качественные программы медицинского страхования для членов семей, сотрудников на удаленном доступе и супружеских пар, в которых сотрудниками управления являются оба супруга; рассмотрена возможность более гибкого карьерного роста, особенно для технических специалистов, которые могут на время перейти в частный сектор и затем вернуться в управление.

Мы упростили наш процесс найма новых сотрудников. Теперь переход от подачи заявления к окончательному приглашению на работу и получению допуска к секретной информации занимает четверть от того времени, которое требовалось еще два года назад. Эти улучшения способствовали росту интереса к ЦРУ. В 2023 году у нас было больше соискателей, чем за любой другой год сразу после 11 сентября 2001 года. Мы также стараемся диверсифицировать наш штат сотрудников, достигнув в 2023 году исторического максимума с точки зрения числа занятых женщин и сотрудников из числа меньшинств в целом, а также числа лиц указанных категорий, выдвинутых на высшие должности в управлении.

В силу служебной необходимости сотрудники ЦРУ действуют непублично, оставаясь, как правило, вне поля зрения и не на слуху; риски, которые они принимают, и жертвы, на которые они идут, редко вполне осознаются людьми вне нашей профессии. В настоящий момент, когда государственные институты Соединенных Штатов сплошь и рядом испытывают дефицит доверия, сотрудники ЦРУ остаются твердо вне политики, будучи связанными присягой, которую я и все мои коллеги по управлению принесли в защиту Конституции, и нашими обязанностями по действующему законодательству.

Сотрудников ЦРУ также объединяет чувство сопричастности к коллективу и глубокая общая приверженность государственной службе в столь критический момент американской истории. Они познали истину в том совете, который много лет назад мне дал мой отца, сделавшего выдающуюся военную карьеру. Пока я ломал голову над своей профессиональной ориентацией, он прислал мне написанную от руки записку: "Ничто не может заставить тебя испытывать большую гордость, нежели честное служение родине". Это помогло мне начать долгую и удачную карьеру на государственной службе, сначала - на дипломатическом поприще, а затем - в ЦРУ. Я ни разу не пожалел о сделанном выборе. Я испытываю огромную гордость за то, что служу вместе с тысячами других сотрудников ЦРУ, которые чувствуют то же самое по отношению к самим себе - и принимают вызов новой эры.