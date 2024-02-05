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Известия.ru

Время прикрытия: «Тор» и «Гибка» защитят штурмовиков от беспилотников

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Войска на переднем крае оснастят зенитными комплексами ближнего радиуса

В состав российских штурмовых частей и подразделений войдут зенитные комплексы «Тор» и «Гибка», сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Их задачей станет прикрытие бойцов в момент взятия опорных пунктов противника. Во время атаки критически важно вовремя сбивать ударные беспилотники и реактивные снаряды, отмечают эксперты. В конечном счете нововведение должно сделать штурмовые действия более эффективными.

Силы прикрытия

В составе штурмовых частей российской армии началось формирование подразделений ПВО, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. На их вооружение поступят комплексы «Тор» и «Гибка». Зенитчики будут действовать в непосредственном контакте со штурмовиками, уничтожать беспилотников противника и прикрывать штурмовиков от огня реактивных систем залпового огня (РСЗО).

— Когда идет штурм укрепленного района, противник может использовать различные средства, чтобы его сорвать, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков. — Это могут быть средства воздушного нападения, в частности FPV-дрон. Понятное дело, что в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься, у него есть свои ограничения. Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника потери у вас будут минимальные или их вообще не будет. Решение снабжать подразделения комплексами «Тор» и «Гибка» вполне оправданно приобретенным опытом в ходе СВО.

Боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С»

Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Отдельные штурмовые подразделения — тоже нововведение, продиктованное ходом специальной военной операции. В первые же недели боев российские войска столкнулись с мощными украинскими укреплениями. Особенно сложной оказалась обстановка в Донбассе, где оборонительные линии — бункеры, укрепрайоны, подземные сооружения — выстраивали с 2014 года. Кроме того, войска столкнулись с другой проблемой — наступать классическим способом, группами бронетехники при поддержке пехоты чревато большими потерями. Украинские формирования имеют много противотанковых средств, а главное — ударных беспилотников.

Постепенно войска перешли к тактике действий относительно небольшими штурмовыми группами, которых поддерживает огнем бронетехника и артиллерия. В этих подразделениях служат наиболее мотивированные и опытные бойцы. Поначалу штурмовые группы в частях создавались вне штата, но сейчас ситуация поменялась. В военном ведомстве решили создать в войсках специализированные разведывательно-штурмовые бригады. В их составе будут отряды, предназначенные для взлома эшелонированной обороны, а также подразделения, способные вести разведку на тактической глубине. Бригады получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию, широкую номенклатуру беспилотников. Их личный состав подготовят к ведению боя в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, дотах и дзотах.

— Штурмовые отряды уже апробированы участием в других локальных конфликтах, особенно это было во время второй чеченской кампании при штурме Грозного. Тогда они действовали при поддержке бронетехники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин. — В зоне специальной военной операции мы действуем не только в поле, но и в агломерациях, например, Авдеевка — это и городские кварталы, и промзона. То же самое было в Северодонецке, Бахмуте, Лисичанске. И наши военнослужащие уже накопили новый опыт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, в дальнейшем наши войска будут использовать штурмовые группы для выполнения специфических задач. В их составе будут и снайперы, и гранатометчики, и саперы, поддерживаться они будут бронетехникой.

— Это и БРДМ, танки, БМП, а также могут использовать «Тор». Это зенитно-ракетный комплекс ближнего и среднего радиуса действия, они хорошо себя показали в зоне СВО. «Гибка» — новый комплекс, модернизированный, который поступит на линию боевого соприкосновения, — подытожил он.

Лучшие из ближнего

Комплексы, которые поставят штурмовикам, — самые современные российские разработки в своем классе. «Тор-М2» считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от противорадиационных и крылатых ракет, планирующих бомб, самолетов, вертолетов и разных типов беспилотников.

Зенитный ракетный комплекс «Тор»

Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Комплекс размещен на бронированном гусеничном шасси, что позволяет ему действовать вместе с боевыми порядками мотострелков и танкистов. Благодаря вертикальному пуску ракет он может отражать налет с любого направления. Современная модификация комплекса оснащена зенитной ракетой 9М338К с улучшенными возможностями. Боекомплект одной установки составляет до 16 боеприпасов.

В современной версии «Тор» может стрелять не только с коротких остановок, но даже с ходу. Это делает его эффективным средством прикрытия войск на марше.

Дальность действия ракет «Тора» превышает 16 км, они могут сбивать цели на высотах от 10 м до 12 км, а обнаруживать их на дистанции до 32 км.

«Тор» регулярно дорабатывается с учетом опыта специальной военной операции. В феврале прошлого года заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации ИЭМЗ «Купол» Илья Рыков сообщал, что благодаря доработке он может эффективнее перехватывать снаряды американских РСЗО HIMARS.

ЗРК «Гибка-С» обладает преимуществами самоходных и переносных систем. Он предназначен для контроля воздушной обстановки, прикрытия подразделений во время ведения боевых действий, а также для обороны военных, промышленных и инфраструктурных объектов от ударов с воздуха. Кроме того, в бронированной машине перевозится отделение стрелков-зенитчиков с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

«Гибка-С» состоит из боевой машины отделения ПЗРК и машины разведки и управления командира взвода ПЗРК. Боевая машина оснащена пусковой установкой с креплениями для ПЗРК «Игла» или «Верба» и оптико-электронной системой для поиска целей и прицеливания. Конструкция обеспечивает круговое наведение по горизонтали и позволяет изменять угол возвышения контейнеров с ракетами. Готовый к применению боекомплект состоит из четырех ракет, еще столько же перевозятся внутри машины. Ранее «Известия» сообщали, что «Гибки» поступят на оснащение подразделений специального назначения.


Роман Крецул

Юлия Леонова

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
HIMARS
Tор-М2
Гибка
Гибка-С
Игла ЗРК
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ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
ЯО
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