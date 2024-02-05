Время прикрытия: «Тор» и «Гибка» защитят штурмовиков от беспилотников

Войска на переднем крае оснастят зенитными комплексами ближнего радиуса

В состав российских штурмовых частей и подразделений войдут зенитные комплексы «Тор» и «Гибка», сообщили источники «Известий» в Минобороны РФ. Их задачей станет прикрытие бойцов в момент взятия опорных пунктов противника. Во время атаки критически важно вовремя сбивать ударные беспилотники и реактивные снаряды, отмечают эксперты. В конечном счете нововведение должно сделать штурмовые действия более эффективными.

Силы прикрытия

В составе штурмовых частей российской армии началось формирование подразделений ПВО, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. На их вооружение поступят комплексы «Тор» и «Гибка». Зенитчики будут действовать в непосредственном контакте со штурмовиками, уничтожать беспилотников противника и прикрывать штурмовиков от огня реактивных систем залпового огня (РСЗО).

— Когда идет штурм укрепленного района, противник может использовать различные средства, чтобы его сорвать, — пояснил военный эксперт Алексей Леонков. — Это могут быть средства воздушного нападения, в частности FPV-дрон. Понятное дело, что в такие цели из ПЗРК особо не настреляешься, у него есть свои ограничения. Но работая комплексами, которые отслеживают много целей, есть гарантии того, что от атак противника потери у вас будут минимальные или их вообще не будет. Решение снабжать подразделения комплексами «Тор» и «Гибка» вполне оправданно приобретенным опытом в ходе СВО.

Боевая машина отделения ПЗРК «Гибка-С» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Отдельные штурмовые подразделения — тоже нововведение, продиктованное ходом специальной военной операции. В первые же недели боев российские войска столкнулись с мощными украинскими укреплениями. Особенно сложной оказалась обстановка в Донбассе, где оборонительные линии — бункеры, укрепрайоны, подземные сооружения — выстраивали с 2014 года. Кроме того, войска столкнулись с другой проблемой — наступать классическим способом, группами бронетехники при поддержке пехоты чревато большими потерями. Украинские формирования имеют много противотанковых средств, а главное — ударных беспилотников.

Постепенно войска перешли к тактике действий относительно небольшими штурмовыми группами, которых поддерживает огнем бронетехника и артиллерия. В этих подразделениях служат наиболее мотивированные и опытные бойцы. Поначалу штурмовые группы в частях создавались вне штата, но сейчас ситуация поменялась. В военном ведомстве решили создать в войсках специализированные разведывательно-штурмовые бригады. В их составе будут отряды, предназначенные для взлома эшелонированной обороны, а также подразделения, способные вести разведку на тактической глубине. Бригады получат танки, легкую бронетехнику, артиллерию, широкую номенклатуру беспилотников. Их личный состав подготовят к ведению боя в замкнутых пространствах — окопах, зданиях, дотах и дзотах.

— Штурмовые отряды уже апробированы участием в других локальных конфликтах, особенно это было во время второй чеченской кампании при штурме Грозного. Тогда они действовали при поддержке бронетехники, — рассказал «Известиям» военный эксперт Геннадий Алехин. — В зоне специальной военной операции мы действуем не только в поле, но и в агломерациях, например, Авдеевка — это и городские кварталы, и промзона. То же самое было в Северодонецке, Бахмуте, Лисичанске. И наши военнослужащие уже накопили новый опыт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

По словам эксперта, в дальнейшем наши войска будут использовать штурмовые группы для выполнения специфических задач. В их составе будут и снайперы, и гранатометчики, и саперы, поддерживаться они будут бронетехникой.

— Это и БРДМ, танки, БМП, а также могут использовать «Тор». Это зенитно-ракетный комплекс ближнего и среднего радиуса действия, они хорошо себя показали в зоне СВО. «Гибка» — новый комплекс, модернизированный, который поступит на линию боевого соприкосновения, — подытожил он.

Лучшие из ближнего

Комплексы, которые поставят штурмовикам, — самые современные российские разработки в своем классе. «Тор-М2» считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия. Он предназначен для прикрытия первых эшелонов сухопутных войск от противорадиационных и крылатых ракет, планирующих бомб, самолетов, вертолетов и разных типов беспилотников.

Зенитный ракетный комплекс «Тор» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Комплекс размещен на бронированном гусеничном шасси, что позволяет ему действовать вместе с боевыми порядками мотострелков и танкистов. Благодаря вертикальному пуску ракет он может отражать налет с любого направления. Современная модификация комплекса оснащена зенитной ракетой 9М338К с улучшенными возможностями. Боекомплект одной установки составляет до 16 боеприпасов.

В современной версии «Тор» может стрелять не только с коротких остановок, но даже с ходу. Это делает его эффективным средством прикрытия войск на марше.

Дальность действия ракет «Тора» превышает 16 км, они могут сбивать цели на высотах от 10 м до 12 км, а обнаруживать их на дистанции до 32 км.

«Тор» регулярно дорабатывается с учетом опыта специальной военной операции. В феврале прошлого года заместитель главного конструктора по ремонту и модернизации ИЭМЗ «Купол» Илья Рыков сообщал, что благодаря доработке он может эффективнее перехватывать снаряды американских РСЗО HIMARS.

ЗРК «Гибка-С» обладает преимуществами самоходных и переносных систем. Он предназначен для контроля воздушной обстановки, прикрытия подразделений во время ведения боевых действий, а также для обороны военных, промышленных и инфраструктурных объектов от ударов с воздуха. Кроме того, в бронированной машине перевозится отделение стрелков-зенитчиков с переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК).

«Гибка-С» состоит из боевой машины отделения ПЗРК и машины разведки и управления командира взвода ПЗРК. Боевая машина оснащена пусковой установкой с креплениями для ПЗРК «Игла» или «Верба» и оптико-электронной системой для поиска целей и прицеливания. Конструкция обеспечивает круговое наведение по горизонтали и позволяет изменять угол возвышения контейнеров с ракетами. Готовый к применению боекомплект состоит из четырех ракет, еще столько же перевозятся внутри машины. Ранее «Известия» сообщали, что «Гибки» поступят на оснащение подразделений специального назначения.

Роман Крецул

Юлия Леонова