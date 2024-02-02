Штатовская ситуация: кто поставил Украине ракеты, сбившие Ил-76

По серийному номеру средств поражения можно отследить их происхождение, уверены эксперты

По серийному номеру ракеты, обломки которой найдены на месте падения российского самолета Ил-76, можно определить, какая страна поставила ее Украине, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Ранее 1 февраля Следственный комитет России заявил, что самолет, перевозивший украинских военнопленных, был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot. Ведомство опубликовало и серийный номер управляемой ракеты — MIM-104A. По версии СК, на западное происхождение средств поражения указывают найденные фрагменты корпусов и механизмов, а также следы гексогена с примесями октогена. А источники в оперативных службах не исключили, что в расчет ЗРК Patriot, атаковавший Ил-76, скорее всего, входили американские специалисты.

Patriot

В ходе исследования обломков российского самолета Ил-76, перевозившего украинских пленных, были обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена — они характерны для взрывчатых веществ иностранного производства. Также на найденных фрагментах корпусов и механизмов двух ракет были надписи и маркировки на английском языке. Всё это позволяет сделать вывод, что самолет был сбит из американского зенитно-ракетного комплекса Patriot двумя ракетами, сообщили 1 февраля в Следственном комитете РФ.

Фото: СК РФ Источник изображения: iz.ru

«По заключению проведенных в ходе следствия экспертиз изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon», — констатировали в СК.

По серийному номеру можно узнать место и год производства ракеты, куда ее поставляли, а после понять, с какого именно комплекса Patriot атаковали наш самолет, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. И эту информацию можно добыть, даже если она засекречена, ведь наша «разведка не дремлет».

Такого же мнения придерживается и другой военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин. Он напомнил, что ранее точно так же по серийному номеру определили, кому принадлежала ракета «Точка-У», упавшая на вокзал в Краматорске весной 2022 года.

СК РФ на месте нахождения обломков предположительно зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США Источник изображения: Фото: СК РФ

— Тогда тоже всё было написано: когда поставили, какая партия, какой год. В этот раз было две ракеты. Били они из-под прикрытия. Использовали ЗРК Patriot, потому что это единственный комплекс НАТО, позволяющий бить с большой дальности, — пояснил он.

Оба эксперта сошлись во мнении, что удар со стороны украинских боевиков по российскому самолету Ил-76 в Белгородской области не был случайностью.

Ранее 1 февраля ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах сообщил, что расчет ЗРК Patriot, атаковавший Ил-76 с украинскими пленными, скорее всего, был смешанным — в него входили как украинцы, так и американские специалисты.

«Смешанные расчеты, там украинцы на нижних должностях. На управлении, станциях наведения ракет сидят западные специалисты, в том числе американцы», — сказал собеседник агентства.

Реакция мировой общественности

Накануне, 31 января, Владимир Путин на встрече с доверенными лицами сообщил, что на Западе стараются замять историю с крушением. По его словам, в СМИ нет никаких публикаций на эту тему, информационное поле вычистили как будто по щелчку.

— Официально говорю: мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot, — заявил глава государства.

Владимир Путин на встрече с доверенными лицами 31 января 2024 года Источник изображения: Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Политолог и экс-журналист The New York Times Джон Вароли заявил 25 января «Известиям», что приказ сбить самолет был отдан, вероятно, офицерами НАТО. Он отметил, что это может быть местью со стороны стран альянса за недавнюю гибель французских наемников в Харькове.

Сначала была ракетная угроза

Утром 24 января в Белгородской области объявили о ракетной угрозе. Согласно публикациям губернатора Вячеслава Гладкова в его Telegram-канале, она действовала с 11:12 до 11:43 мск. Позже очевидцы крушения Ил-76 рассказали, что слышали три взрыва, а потом почувствовали сильную вибрацию в помещении, где находились в тот момент.

Украинские СМИ поначалу сообщили, что самолет был сбит намеренно силами ВФУ ракетой ЗРК Patriot, поскольку в генштабе Украины утверждали, что борт якобы перевозил боеприпасы для С-300. Однако позднее все упоминания об этом попытались удалить из СМИ и соцсетей.

Обломки самолета ИЛ-76 на месте крушения у села Яблоново Корочанского района Источник изображения: Фото: СК РФ

Ил-76 не первый раз использовался для транспортировки военнопленных, и Киев знал о том, кто находится на борту. Вслед за сбитым бортом летел второй Ил-76, которым перевозили еще 80 пленных, его экстренно развернули в аэропорт вылета.

Обмены военнопленными с начала специальной военной операции проводятся регулярно. По информации Минобороны РФ, в 2023 году и в начале 2024-го в результате обменов домой вернулось около 800 российских военнослужащих. По данным Киева, на Украину вернулось порядка 730 пленных.

Юлия Леонова