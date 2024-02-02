Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания

Несмотря на почти тридцатилетнее военно-политическое сотрудничество с НАТО, Грузия до сих пор так и не добилась членства в этом крупнейшем в мире военном блоке. Как считает грузинское руководство, для устранения этого «досадного недоразумения» необходимо всего лишь проявить политическую волю лидерам Североатлантического альянса. Об этом ещё в декабре прошлого года, выступая в Брюсселе на комиссии НАТО-Грузия, высказался председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Он отметил, что в 2024 году для Тбилиси очень важно получить однозначную поддержку со стороны альянса в ходе саммита в Вашингтоне. При этом председатель грузинского парламента подчеркнул, что республика уже соответствует всем критериям НАТО. «Грузия давно ведет себя как член НАТО. Совместимость наших вооруженных сил находится на высоком уровне. Грузинские военные участвовали в миссиях альянса. Наши демократические институты тоже отвечают стандартам военного блока», – заверил Папуашвили.

Действительно, к «плюсам» Грузии в данном вопросе следует отнести участие её военных в миротворческих операциях НАТО, в том числе в Косово и Афганистане. К тому же Тбилиси выделяет свыше 2% ВВП на оборонные нужды. По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, только семь государств альянса по состоянию на декабрь 2023 года смогли похвастаться такими тратами. Фактически, Грузия давно уже выступает в качестве основного плацдарма НАТО в регионе Южного Кавказа.

Тем не менее, воз и ныне там. При этом на Западе причину видят в деятельности лидеров правящей «Грузинской мечты», которых обвиняют (!) ни много, ни мало – в подрыве отношений с НАТО.

Кстати, грузинская оппозиция придерживается такого же мнения. Её представители указывают на то, что при «Грузинской мечте» страна стала постепенно «отклоняться от демократии, замедлила реформы, а в заявлениях официальных лиц стали слышаться антизападные послания». «У нашей власти чётко пророссийский настрой: делаются антиукраинские заявления, также преследуется оппозиция, демократия находится под ударом. В целом, всё это можно описать кратко: в Грузии ухудшилось качество демократии, и страна идет вспять, и это не может оставаться незамеченным нашими партнёрами», – считает «независимый» депутат Роман Гоциридзе.

В свою очередь грузинский политолог Ника Читадзе считает, что представители правящей партии красиво говорят, но делают недостаточно. «Власти хотят угодить своим избирателям, так как, согласно опросам, свыше 80% грузин поддерживают вступление в НАТО. <…> Однако на практике правительство прилагает недостаточно усилий в этом направлении. <…> Альянс принимает в свой состав только страны, которые соответствуют его демократическим стандартам», – сказал эксперт.

Примечательно, что грузинское руководство не особенно-то и скрывает, что старается выдерживать баланс между приверженностью к интересам и стандартам НАТО и взаимоотношениями с Россией. Например, тот же Папуашвили, выступая в Брюсселе, отметил, что Грузия проявляет солидарность с Киевом, помня о собственных проблемах с Россией. «В отличие от других стран, особенно стран-членов НАТО, мы солидарны с Украиной, не будучи защищены ни ядерным зонтиком НАТО, ни зонтиком экономической солидарности ЕС, – пояснил член «Грузинской мечты». – В свете этой солидарности мы несём ответственность перед нашими гражданами, поэтому обстановка безопасности не ухудшается и мы не рискуем военной конфронтацией с Россией».

Здесь ещё следует напомнить, как в рамках «борьбы за Грузию» представителями НАТО в ноябре прошлого года был подготовлен и обнародован связным офисом альянса в Тбилиси доклад «Управление рисками, исходящими из России, и путь к достижению устойчивости Грузии». Авторы доклада пришли к выводу, что Грузия должна обеспечить себе экономическую независимость, и её власти обязаны сделать максимум, чтобы «страна не была привязана к российскому рынку». В документе содержатся рекомендации грузинскому правительству «проводить скрининг инвестиций со стороны компаний из РФ», что позволит «избежать попадания критической инфраструктуры Грузии в руки России».

Со своей стороны, отвечая на призыв «не привязываться к российскому рынку», генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Кахи Каладзе заявил, что страна не будет вводить никаких санкций против России, и не намерена прерывать с ней экономические связи. «Нарратив о том, что пусть туристы не приезжают в Грузию, не тратят деньги; или ограничить, например, продукт, производимый в Грузии, и не экспортировать его на российский рынок — зачем это?» — возмущался Каладзе, общаясь с журналистами. По его словам, прервав экономические связи с Россией, Грузия «ограничит себя» и поставит в трудные условия собственное население.

Очевидно, что при таком различии в «идеологии» взаимоотношений по линии НАТО-Грузия не стоит ожидать в ближайшем будущем прорывных событий в вопросе о членстве в военном блоке. Следует напомнить, что в июле прошлого года на предыдущем саммите НАТО в Вильнюсе итоговое коммюнике о будущем присоединении Грузии к альянсу содержало ту же формулу, что и декларация Брюссельского мероприятия в 2021 году. Если коротко, то ничего нового – одни заверения в неизменности позиции и безусловности поддержки.

Кроме того, следует заметить, что, если ранее Тбилиси рассматривался в одном контексте с Киевом, то сейчас для Украины и Грузии руководством НАТО определены разные пути. Примечательно, что на этот факт первым обратил внимание находящийся в заключении третий президент Грузии Михаил Саакашвили. Он выразил сожаление в связи с тем, что руководство НАТО для Украины сочло «План действий по членству» (ПДЧ) не обязательным в то время, как о Грузии теперь нет даже и речи. «И это при том, что в 2008 году именно Грузия тянула Украину в НАТО», – сокрушается Сакашвили в Фейсбуке. Без получения плана действий по членству, который является необходимым политическими атрибутом, Грузия находится в «подвешенном состоянии».

Однако, несмотря на стагнацию в вопросе интеграции Грузии в альянс, руководство НАТО по-прежнему ведёт активную работу по укреплению практического взаимодействия с Тбилиси. Продолжают реализовываться мероприятия по обеспечению совместимости вооружённых сил Грузии со стандартами НАТО, оказывается поддержка в вопросах повышения обороноспособности и кибербезопасности.

Также, по мнению аналитиков, подписание 26 января соглашения между Арменией и Грузией о стратегическом партнерстве может быть следствием активизации деятельности Североатлантического альянса на Южном Кавказе, отмеченной экспертами ещё в 2023 году. По их мнению, данную тенденцию можно расценивать как наращивание усилий блока для более глубокой экспансии в регион и установления своего безраздельного влияния. В этой связи, учитывая множество прецедентов, связанных с нарушениями США и НАТО международного права, не стоит исключать возможности развёртывания на территории Грузии под различными предлогами американского или многонационального военного контингента.

К сожалению, такое развитее событий повлечёт за собой возрастание напряжённости и нестабильности в регионе, чего, в принципе, и добиваются США с союзниками, используя НАТО как инструмент в борьбе за монополярное мироустройство.

Владимир Вуячич