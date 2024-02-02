Войти
Техкульт

ВМС США приняли на вооружение первую большую робо-субмарину «Orca»

295
0
0

Субмарина Orca

ВМС США в ближайшее время намерены усилить свой подводный флот серией из шести роботизированных подводных лодок типа «Orca» компании Boeing. Первая из них — XLEO, испытательная версия будущей серии, была принята на вооружение 20 декабря минувшего года. Остальные пять уже будут полноценными боевыми единицами, предназначенными для проникновения на территорию противника для проведения разведки, диверсий и выполнения других задач.

«Orca» представляет собой дизель-электрическую автономную субмарину с модульной секцией, где будет размещаться оборудование и вооружение в зависимости от выполняемых задач. Она имеет внушительные габариты: 15,5 х 2,6 х 2,6 м, вес 50 т. Дальность хода — около 10500 км, глубина погружения — 335 м. Гибридная дизель-электрическая силовая установка обеспечивает скорость в подводном положении около 15 км/ч. Мощные аккумуляторы обеспечивают «Orca» длительное нахождение под водой. Грузовой отсек длиной 10 м расположен в средней части робо-субмарины. Небольшие размеры «Orca» делают ее малозаметной, что позволит следить за кораблями противника, оказавшимися в поле ее «зрения», незаметно подходить к береговым объектам противника и вести электронную разведку. Для субмарины не станет помехой даже отсутствие связи с GPS-спутниками. В этом случае «Orca» всплывает и сообщает о своем местоположении пролетающим над ней боевым самолетам и крылатым ракетам. Подлодку также можно задействовать в поисковых и спасательных операциях.

Александр Агеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Boeing
Похожие новости
30.09.2022
В ВМС США заявили, что просчитались со сроками поставок и стоимостью больших подводных беспилотников XLUUV
08.04.2020
В Boeing рассчитывают провести новый беспилотный полет корабля Starliner этой осенью
25.02.2019
Страна.ua (Украина): чудо-оружие Путина. Что такое гиперзвуковые ракеты и почему это вообще важно
17.10.2013
Саудовская Аравия и ОАЭ заказали американского оружия на 11 миллиардов долларов
07.02.2013
Международная аэрокосмическая выставка Aero India
13.09.2011
Компания "Боинг" получила контракт ВВС США на модернизацию авионики ударного самолета А-10 "Тандерболт"
30.06.2008
Для выпуска высокоточного оружия требуется высокоэффективное управление
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?