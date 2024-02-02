ВМС США приняли на вооружение первую большую робо-субмарину «Orca»

Субмарина Orca

ВМС США в ближайшее время намерены усилить свой подводный флот серией из шести роботизированных подводных лодок типа «Orca» компании Boeing. Первая из них — XLEO, испытательная версия будущей серии, была принята на вооружение 20 декабря минувшего года. Остальные пять уже будут полноценными боевыми единицами, предназначенными для проникновения на территорию противника для проведения разведки, диверсий и выполнения других задач.

«Orca» представляет собой дизель-электрическую автономную субмарину с модульной секцией, где будет размещаться оборудование и вооружение в зависимости от выполняемых задач. Она имеет внушительные габариты: 15,5 х 2,6 х 2,6 м, вес 50 т. Дальность хода — около 10500 км, глубина погружения — 335 м. Гибридная дизель-электрическая силовая установка обеспечивает скорость в подводном положении около 15 км/ч. Мощные аккумуляторы обеспечивают «Orca» длительное нахождение под водой. Грузовой отсек длиной 10 м расположен в средней части робо-субмарины. Небольшие размеры «Orca» делают ее малозаметной, что позволит следить за кораблями противника, оказавшимися в поле ее «зрения», незаметно подходить к береговым объектам противника и вести электронную разведку. Для субмарины не станет помехой даже отсутствие связи с GPS-спутниками. В этом случае «Orca» всплывает и сообщает о своем местоположении пролетающим над ней боевым самолетам и крылатым ракетам. Подлодку также можно задействовать в поисковых и спасательных операциях.

Александр Агеев