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Деловая газета "Взгляд"

Залужный назвал три основные задачи ВСУ на 2024 год

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Валерий Залужный
Валерий Залужный.
Источник изображения: @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

Главком ВСУ Валерий Залужный написал колонку для американского CNN, в которой представил свое видение сложившейся обстановки, а также представил основные задачи украинской армии на 2024 год. Зеленский в колонке не упомянут ни разу.

В своей статье Залужный пишет, что главной силой нынешнего вооруженного конфликта стали беспилотные системы вооружений, сфера применения которых становится все шире.

Затем он перечисляет сложности, с которыми сейчас сталкивается Украина. Это, в первую очередь, сокращение поддержки со стороны ключевых союзников, которые столкнулись с собственной политической напряженностью. Главком отмечает и глобальную нехватку артснарядов, ракет, вооружений для систем ПВО, особенно с учетом событий на Ближнем Востоке.

Он отмечает, что Россия имеет значительное преимущество по сравнению с Украиной по мобилизационным ресурсам и отмечает "неспособность государственных институтов Украины повысить численность наших вооруженных сил без использования непопулярных мер". При этом он упоминает и неспособность военно-промышленного комплекса Украины наладить производство боеприпасов, что ставит ВСУ в зависимость от других стран.

Выход Залужный видит в оснащении украинской армии всем арсеналом дешевых, но высокоэффективных беспилотных средств. Они, по его словам, помогут отслеживать ситуацию на поле боя в режиме реального времени, в любое время суток и при любых погодных условиях, вести разведку, позволяя корректировать огонь круглосуточно. "Это означает полную перестройку боевых действий, отказ от устаревшего, стереотипного мышления", – пишет Залужный.

Новая тактика с использованием высокотехнологичных средств может применяться, по словам главкома, не только на поле боя, но и чтобы "снизить экономические возможности противника, изолировать или измотать его. Атаки могут иметь и психологические цели".

По словам Залужного, использование БПЛА снизит человеческие потери, уменьшит зависимость от тяжелой техники, откроет возможность нанесения внезапных массированных ударов по критически важным инфраструктурным объектам и узлам связи без использования дорогостоящих ракет или пилотируемой авиации.

В связи с этим, пишет Залужный, необходимо создать новую систему для технологического перевооружения украинской армии. По его словам, на это потребуется пять месяцев. "Наши партнеры придерживаются того же мнения", – отмечает Залужный и детально разъясняет в своей колонке, на какие организационные моменты будет потрачено это время.

Далее он заявляет, что в 2024 году Украина должны сосредоточить основные усилия на трех основных направлениях.

Первое – это создание системы обеспечения ВСУ высокотехнологичными средствами. Второе – внедрение новой философии ведения боевых действий с учетом ограниченности в ресурсах. Третье – освоение новых боевых возможностей настолько быстро, насколько это возможно.

Ранее СМИ сообщили о решении президента Украины Владимира Зеленского уволить главкома ВСУ Валерия Залужного.

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Страны
Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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