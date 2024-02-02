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ОДК стала лидером в России по внедрению Интернета вещей на производстве

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Объединенная двигателестроительная корпорация
Объединенная двигателестроительная корпорация.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Объединенная двигателестроительная корпорация признана российским лидером цифровой трансформации за внедрение технологии Интернета вещей (IIoT) на производстве. Проект реализуется совместно с ГК «Цифра» и является самым масштабным в стране. На текущий момент система IIoT объединяет 2 тыс. автоматизированных рабочих мест.

ОДК одержала победу в номинации «Лучшее отраслевое решение» в сегменте «Производство (машиностроение/оборудование)» по итогам конкурса Global CIO «Проект года 2023».

К системе промышленного интернета подключено производственное оборудование на восьми географически распределенных предприятиях ОДК – в Москве, Рыбинске, Санкт-Петербурге, Самаре, Уфе, Перми, Омске. Это позволило увеличить коэффициент загрузки оборудования на 40% и снизить затраты на закупку дорогостоящего оборудования.

«ОДК остается лидером машиностроительной отрасли по цифровизации. Производство авиационных двигателей с каждым годом становится все более высокотехнологичным, и для эффективного управления всеми процессами ОДК внедряет передовые отечественные решения. Система промышленного Интернета вещей позволяет нам оптимизировать работу оборудования и максимально использовать его потенциал. В течение двух лет мы планируем интегрировать в систему все предприятия корпорации. Высокая оценка проекта экспертами Global CIO подтверждает, что мы на верном пути», – подчеркнул директор по цифровой трансформации ОДК Вячеслав Христолюбов.

Система IIoT дает возможность контролировать загрузку оборудования, поддерживать его исправное техсостояние, анализировать причины простоя, следить за работой персонала. Функционирование станков контролируется и анализируется в режиме реального времени.

«Приятно осознавать, что проект, который мы начали с ОДК в 2017 году, задает стандарты лучших цифровых практик в машиностроении. Показатели, достигнутые по проекту, уже вывели ОДК в лидеры по внедрению технологий промышленного Интернета вещей. В этом году мы продолжаем совершенствовать «Диспетчер», на базе которого развивается IIoT в ОДК. В 2024 году выйдет новая версия комплекса, которая откроет дополнительные возможности для его пользователей. Внимание будет уделено быстрому развертыванию, внедрению и поддержке, интеграции с другими системами предприятия», – отметил генеральный директор ГК «Цифра» Сергей Емельченков.

Премия Global CIO «Проект года» вручается лидерам цифровой трансформации с 2012 года. В 2023 году на конкурс были представлены 484 проекта, которые получили более 4,5 тыс. голосов. Победители были определены по результатам онлайн-голосования. Представители профессионального сообщества Global CIO и руководители промышленных компаний оценивали вклад проектов в развитие ИТ-отрасли в целом.

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Россия
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ОДК УК
Проекты
ИТ
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