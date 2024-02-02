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Военное обозрение

На верфи в польской Гдыне заложили первый фрегат проекта 106 Miecznik для ВМС Польши

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Источник изображения: topwar.ru

В Польше заложили первый фрегат проекта 106 Miecznik для ВМС Польши, церемония прошла 31 января 2024 года на верфи PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) в Гдыне. Резка стали для фрегата началась в августе прошлого года. Об этом сообщает польская пресса.

Контракт на постройку трех многоцелевых фрегатов по программе Miecznik ("Мечник") Минобороны Польши и консорциум PGZ-Miecznik подписали 27 июля 2021 года. Для строительства кораблей был создан консорциум, в состав которого вошли верфь PGZ Stocznia Wojenna, а также гданьская частная верфь Remontowa Shipbuilding SA.

Первый заложенный фрегат получил название Wicher, что в переводе с польского обозначает "Вихрь". Второй и третий получат называния Burza ("Буря") и Huragan ("Ураган"). Wicher планируют спустить на воду в третьем квартале 2026 года, а передать флоту в 2029 году. Burza заложат в четвертом квартале 2025 года, спустят на воду осенью 2027 и передадут флоту в 2030-м. Huragan заложат в конце 2026 года, на воду спустят с третьем квартале 2028-го и передадут заказчику до 2032 года.

Источник изображения: topwar.ru

Miecznik будет иметь полное водоизмещение 7000 тонн. Экипаж составит 100-120 моряков (максимальная вместимость – 160 человек). Силовая установка будет состоять из четырех дизельных двигателей. Она обеспечит максимальную скорость примерно 28 узлов и дистанцию хода 8 тыс. морских миль при скорости 18 узлов. Время пребывания в походе ограничено 30 днями.

Система боевого управления для фрегата еще не выбрана, скорее всего, это будет TACTICOS от Thales. Корабль получит 76-мм артиллерийскую установку, установку вертикального пуска Mk.41 на 32 ячейки, систему ПВО Sea Ceptor, остальной состав вооружений пока до конца не определен.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Mark 41
ORKAN
Sea Ceptor
Компании
Remontowa Shipbuilding
Thales
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