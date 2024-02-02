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Россиянам пообещали интернет из космоса в 2026 году

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М.Шадаев
М.Шадаев.
Источник изображения: militarynews.ru

Первые космические спутники для доступа в интернет будут запущены в 2026 году, пообещал россиянам глава Минцифры Максут Шадаев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Первая наша группировка, четыре аппарата, для использования на высокоэллиптической орбите будет сформирована в 2026 году, аппараты будут запущены. Это позволит нам обеспечить быстрый и дешевый интернет по всей стране», — сказал министр.

По его словам, к 2030 году в России ожидается завершение первого этапа создания низкоорбитальной группировки из 700 спутников.

Ранее российская компания «Спутникс» (входит в Sitronics Group), разрабатывающая несколько изделий для многоспутниковых группировок, сообщила, что в 2023 году создала более 120 космических аппаратов.

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Страны
Россия
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