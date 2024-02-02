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Интерфакс-АВН

Глава Еврокомиссии обещает представить стратегию развития ВПК ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Источник изображения: EPA-EFE/ JULIEN WARNAND

Брюссель. 1 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в четверг заявила, что ЕК вскоре обнародует стратегию по развитию военно-промышленного комплекса ЕС.

"Мы работаем над тем, чтобы наше военное производство поднялось на новый уровень. И вот почему ЕК скоро представит новую стратегию в сфере оборонной промышленности", - сказала глава Еврокомиссии по итогам саммита ЕС.

Она уточнила, что стратегия затронет целый ряд аспектов, а планирование и приобретение продукции будет лучше координироваться на уровне всего ЕС. Фон дер Ляйен отметила, что благодаря этой стратегии ЕС перейдет из режима реагирования в условиях экстренной ситуации в режим полной готовности.

При этом она заверила, что оборонная промышленность ЕС уже увеличила выпуск продукции на 40%, и рост продолжается.

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