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ТАСС

Борисов сообщил, что ПО "Полет" сможет производить до восьми ракет "Ангара-А5" в год

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Ракета-носитель "Ангара-А5"
Ракета-носитель "Ангара-А5".
Источник изображения: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

По словам гендиректора Роскосмоса, "это очень серьезный объем товарной продукции"

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Производственное объединение "Полет" (входит в Роскосмос) через полтора года будет способно выпускать до восьми тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" в год. Об этом сообщил гендиректор госкорпорации Юрий Борисов в ходе визита на омское предприятие.

"Максимальные производственные мощности - около восьми тяжелых ракет "Ангара-А5" плюс легкие ракеты "Ангара-1.2" - это очень серьезный объем товарной продукции. Я думаю, что мы в ближайшее время, год-полтора, завершим реконструкцию и выйдем на максимальные проектные мощности", - привели слова Борисова в пресс-службе Роскосмоса.

Гендиректор госкорпорации поблагодарил коллектив предприятия за их труд. "Сегодня нам действительно есть, чем гордиться. ПО "Полет" превратилось в новую производственную площадку с новыми корпусами и, самое главное, с оптимистичным будущим. Вы изготавливаете основной носитель для нашего основного заказчика - Министерства обороны РФ", - добавил он.

На пленарном заседании XLVIII Академических чтений по космонавтике памяти С. П. Королева ("Королевские чтения") в конце января Борисов сообщил, что первый запуск "Ангары-А5" с космодрома Восточный может пройти в первую декаду апреля.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого до тяжелого классов. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Впервые ракета семейства "Ангара" стартовала 9 июля 2014 года с космодрома Плесецк в легком варианте. 23 декабря 2014 года в испытательный полет с Плесецка отправилась тяжелая "Ангара-А5". 

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