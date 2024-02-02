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Военное обозрение

Морские пехотинцы ТОФ провели испытания платформы для эвакуации раненых с поля боя

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Транспортер "ПШ-56"
Транспортер "ПШ-56".
Источник изображения: topwar.ru

Морские пехотинцы ТОФ на одном из полигонов провели испытания транспортера для эвакуации раненых, разработанного местным изобретателем. Пока окончательного решения по данной разработке нет, но военные оценили возможности данной машины. Об этом сообщает Минобороны.

Собранный приморцем транспортер под названием "ПШ-56" управляется дистанционно, сама платформа сделана на гусеничном ходу для увеличения проходимости. Гусеницы резиновые, приводятся в движение двумя электромоторами. Рама и трансмиссия собраны с учетом применения платформы в условиях спецоперации. Заряда батареи хватает на непрерывную работу до 8 часов, в том числе и при минусовых температурах, и это с нагрузкой.

Платформа разработана, в первую очередь, для эвакуации раненых, но может быть использована и для других целей. Морпехи в ходе испытаний использовали ее как для транспортировки бойцов, так и для доставки боеприпасов, продуктов питания, разведки и разминирования.


Транспортер "ПШ-56".
Источник: topwar.ru

По итогам тестов Сергей Гренок, а именно он придумал эту машину, доработает платформу с учетом советов военнослужащих, принимавших участие в спецоперации. В дальнейшем планируется провести еще одни тесты, потом, скорее всего, платформа отправится в зону СВО с одним из отрядов морской пехоты ТОФ.

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ТОФ
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