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ТАСС

Более 500 тыс. человек с начала СВО трудоустроили на российские предприятия ОПК

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Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода
Рабочий собирает гусеницу для вездехода в цехе Курганского машиностроительного завода.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Кузьмин

Заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский сообщил, что средняя зарплата сотрудников увеличилась на 20-60%

ТУЛА, 1 февраля. /ТАСС/. Свыше 500 тыс. человек с начала специальной военной операции (СВО) трудоустроились на российские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Средняя зарплата сотрудников увеличилась на 20-60%, сообщил в ходе форума "Все для Победы!" заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский.

"Вы знаете, сколько мы с начала СВО направили людей на предприятия оборонно-промышленного комплекса? Свыше полумиллиона человек трудоустроено на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Заработная плата с начала СВО, в том числе благодаря министерству обороны, которое, по сути, оплачивает работы, увеличилась существенно - на 20-60%. У нас средняя заработная плата составляет около 90 тыс. [рублей]", - сказал он.

Как отметил замминистра, на одном из крупных предприятий за год число сотрудников увеличили с 4,8 тыс. до 19,5 тыс. человек. Отмечается также снижение среднего возраста работников предприятий оборонной промышленности. Над потребностью в обеспечении кадрами работают такие ключевые ведомства, как Минтруд, Минобрнауки, Минпросвещения России.

В ходе форума директор научно-технологического университета "Сириус" Лилия Кирьянова отметила, что создание учебных заводов на предприятиях, где в процессе обучения будет возможность максимально быстро получить допуск к профессиональной деятельности, поможет решить вопрос с подготовкой кадров, особенно для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Интеграция высшего образования, подготовки кадров среднего профессионального образования должна происходить при непосредственном участии компаний, для которых идет подготовка этих кадров. Процесс необходимо выстраивать с изучением единых технологий, технологических процессов, оборудования, установок, однако с разной степенью сложности. По мнению Кирьяновой, специалисты, которые разрабатывают, программируют, собирают беспилотники также должны работать и получать образование в едином технологическом поле.

Форум Народного фронта "Все для Победы!" проходит в Туле 1-2 февраля. Его участниками станут более 600 человек со всех регионов России, в том числе это сотрудники оборонных предприятий и государственных корпораций, строители фортификационных сооружений, врачи, постоянно и вахтовым методом работающие на специальной военной операции. Программа первого дня разделена на восемь тематических секций, второй день форума станет основным, запланировано проведение пленарного заседания. 

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ОПК АО
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