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ЦАМТО

Казахстан разместил заказ на очередной военно-транспортный самолет C-295

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Источник изображения: Фото: Irish Defence Forces

ЦАМТО, 1 февраля. Авиационная служба Комитета национальной безопасности Республики Казахстан (КНБ РК) разместила заказ на третий военно-транспортный самолет C-295 компании Airbus Defense and Space.

Как сообщает Infodefensa.com, контракт на приобретение третьего самолета был подписан 31 января в штаб-квартире Airbus Defense and Space в Севилье (Испания). Издание напоминает, что для Военно-воздушных сил Республики Казахстан ранее было приобретено 9 ед. C-295.

По информации Airbus Airbus Defence & Space, новый заказ поступил после недавней поставки второго C-295 для Авиаслужбы КНБ РК, приобретенного в начале 2023 года, и "подчеркивает удовлетворенность эксплуатанта этим многоцелевым тактическим транспортным самолетом и сопутствующими услугами".

"Первый C-295 для Авиаслужбы КНБ РК был поставлен в 2020 году и уже налетал почти 2000 часов в дневных и ночных условиях в самых сложных погодных условиях", – отметили в компании.

Напомним, что Казахстан стал первым заказчиком самолетов Airbus Airbus Defence & Space на территории СНГ. В марте 2012 года Airbus Military заключила с принадлежащей Минобороны Казахстана государственной компанией "Казспецэкспорт" контракт на поставку двух C-295, а также связанного пакета материально-технического обеспечения, запасных частей и наземного оборудования. Одновременно был подписан меморандум о взаимопонимании о возможности закупки 6 дополнительных C-295. В октябре 2013 года Airbus Military заключила с "Казспецэкспорт" первый контракт на поставку двух дополнительных C-295 в рамках меморандума. Впоследствии были подписаны дополнительные контракты, которые увеличили общий заказ до 8 ед. Первые два самолета были переданы ВВС Казахстана 15 января 2013 года, восьмой – в конце 2017 года. Все самолеты были выполнены в версии C-295M.

Начальник штаба главного управления вооружения Сил воздушной обороны Республики Казахстан Дмитрий Федорченко 11 августа 2023 года сообщил изданию Sarbaz о поступившем на вооружение в войсковой части 19132 очередного (девятого) самолета в новой версии С-295МW.

Компания Airbus Defence & Space 21 марта 2019 года объявила о подписании с Пограничной службой Комитета национальной безопасности Республики Казахстан контракта на поставку одного среднего самолета ВТА в версии C-295MW (прим.ЦАМТО: по всей видимости, ныне входит в состав реорганизованной в ноябре 2022 года Авиаслужбы КНБ РК). Новый C-295 в транспортной конфигурации применяется для контроля границ и обеспечения внутренней безопасности. Как следует из пресс-релиза Airbus, второй C-295MW был приобретен в начале 2023 года и был поставлен "недавно".

Летом 2021 года Казахстан также оформил с Airbus покупку двух тяжелых военно-транспортных самолетов А-400М "Атлас" (прим.ЦАМТО: по имеющейся информации, контракт еще не вступил в силу).

Средний тактический транспортный самолет С-295 предназначен для перевозки войск и грузов, десантирования парашютным и посадочным способами, медицинской эвакуации. Машина обеспечивает возможность доставки к месту назначения до 9,2 т груза, 71 военнослужащего или 48 десантников, либо 24 раненых на носилках с медицинским персоналом.

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Страны
Испания
Казахстан
Продукция
A400M
C-295 CASA
Компании
Airbus
Проекты
2020-й год
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