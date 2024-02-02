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Военное обозрение

Польский интернет-портал назвал российские дроны «Ланцет» проклятием для САУ Krab

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Источник изображения: topwar.ru

Конфликт на Украине внес серьезные коррективы в уже привычные правила войны. Все чаще вместо массированных обстрелов применяется высокоточное вооружение, которое способно поражать цель буквально с одного выстрела.

При этом отдельную нишу в СВО заняли БПЛА, которые широко используются не только для разведки, но и для нанесения ударов. В частности, настоящим «убийцей» бронированной техники ВСУ, включая западную, стал российский дрон-камикадзе «Ланцет».

Все вышесказанное как нельзя лучше подтверждает материал, опубликованный экспертами польского интернет-издания interia.pl. В нем говорится, что российские «Ланцеты» стали, дословно, истинным проклятием для САУ Krab.

В статье говорится, что с начала конфликта на Украине Киеву были переданы 72 вышеупомянутых польских самоходных артиллерийских установки. При этом на сегодняшний день уже уничтожено 23 из них, а еще 4 получили повреждения.

С учетом того, что польские журналисты называют «Ланцет» проклятием для САУ Krab, можно сделать вывод, что большую часть самоходок поразил именно наш дрон-камикадзе.

Впрочем, на счету российского БПЛА числятся не только Krab. За время нашей СВО на Украине в сети было опубликовано множество видео, на которых беспилотник-камикадзе с удивительной точностью поражает технику противника, включая немецкие ОБТ «Леопард».

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Страны
Польша
Украина
Проекты
БПЛА
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