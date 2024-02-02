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ТАСС

Казахстан предложил создать в рамках ШОС объединенную группировку спутников

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ШОС
ШОС.
Источник изображения: © sh.eastday.com

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин отметил, что в организацию входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы"

АЛМА-АТА, 1 февраля. /ТАСС/. Казахстан предлагает создать в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объединенную группировку спутников для зондирования Земли. Об этом заявил на открывшемся в Алма-Ате цифровом форуме Digital Almaty 2024 министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики Багдат Мусин.

"Можно иметь совместную объединенную группировку спутников дистанционного зондирования Земли", - сказал он, пояснив, что в ШОС входят "как минимум три державы, которые имеют безупречные космические программы". При этом, по его словам, и Иран, и Казахстан, и Белоруссия, и другие страны "имеют потенциал, чтобы присоединиться к этой инициативе, которую можно поднять на этой площадке".

Глава ведомства указал, что Казахстан в течение двух лет будет располагать тремя спутниками для зондирования Земли, но "когда у нас три спутника, а у другой страны их полным-полно, то это будет иметь эффект только для одной страны". По словам Мусина, "когда наши группировки [спутников] объединяются и, грубо говоря, получат возможность снимать наши страны с определенной точки в любое время суток, это даст определенное преимущество в использовании этих технологий". Мусин также предложил использовать в соответствующих целях территорию Казахстана. "Она уже используется для космических полетов, и мы готовы совместно с другими странами коллаборировать и обсуждать вопросы по использованию наших площадок для запуска совместных ракетных программ", - добавил министр.

В этом году мероприятие проходит с 1 по 3 февраля под девизом "Индустрия Х: цифровая эволюция будущего". Кульминацией форума станет пленарное заседание с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которое состоится в пятницу, 2 февраля. В этот день премьер-министры также проведут заседание Евразийского межправительственного совета в узком и расширенном составах. Digital Almaty 2024 объединит государственных деятелей стран ШОС и ЕАЭС, ведущих экспертов и предпринимателей для обмена опытом и идеями, направленными на формирование новой эры цифровой индустрии. 

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