ОПК Словакии продолжает получать выгоду от конфликта на Украине

ЦАМТО, 1 февраля. Минобороны Словакии заключило контракт с национальным производителем ZVS Holding на производство 155-мм артиллерийских снарядов для самоходных гаубиц Zuzana 2.

Как сообщает Defense News, соглашение было подписано без проведения тендера, о чем свидетельствует сообщение, размещенное на прошлой неделе на сайте европейских государственных закупок Tenders Electronic Daily. Количество заказанных снарядов не разглашается, но ориентировочная стоимость заказа составляет 122,2 млн. евро (132,1 млн. долл.).

ZVS Holding находится в совместной собственности государства и MSM Group и является одним из старейших производителей боеприпасов в стране. Недавний отчет, опубликованный американским Центром анализа европейской политики (Center for European Policy Analysis – CEPA), показал, что перед началом конфликта на Украине мощности словацкого производителя были загружены на 60%.

Согласно отчету, сегодня, заключив значительное количество контрактов, компания исчерпала список заказов до 2025 года. Дополнительные инвестиции в размере около 50 млн. евро (54 млн. долл.) находятся в стадии рассмотрения для увеличения производства.

Запрошенные Министерством обороны Словакии 155-мм боеприпасы необходимы для самоходных гаубиц Zuzana 2 производства компании Konstrukta Defence. Ранее Братислава передала Украине более десятка гаубиц данного типа в рамках коммерческого контракта и военной помощи, профинансированной Данией, Норвегией и Германией.

Как следует из отчета CEPA, в 2022 году прибыль словацкого производителя увеличилась в десять раз. Сообщается, что на текущий момент компания готова производить 20 артиллерийских систем ежегодно.

В сентябре 2023 года компания представила свою новейшую разработку – 155-мм автономную самоходную артиллерийскую систему BIA.

В настоящее время словацкие эксперты отслеживают, изменит ли новое правительство премьер-министра Роберта Фицо подход к оказанию помощи Украине. Несмотря на жесткую предвыборную риторику политика, заявлявшего об отказе от военной поддержки Украины, сейчас, похоже, его позиция несколько "смягчилась".

Р.Фицо 24 января провел встречу со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, по итогам которой анонсировал пакет гуманитарной помощи на несколько сотен тысяч долларов, а также поставку в Киев машин разминирования "Божена" (прим.ЦАМТО: данные машины производит словацкая компания WAY INDUSTRY). Он также пообещал отправить Украине восемь машин скорой помощи.

Р.Фицо также заявил, что на саммите Европейского совета проголосует за инициативу по созданию фонда для содействия восстановлению Украины.