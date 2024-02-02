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ТАСС

Столтенберг заявил, что конфликт на Украине стал "хорошей сделкой" для США

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Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США.
Источник изображения: © AP Photo / Alex Brandon

Генсек НАТО подчеркнул, что "большая часть средств", которые Вашингтон выделяет Киеву, инвестируется в американскую оборонную промышленность, "что делает ее сильнее"

ВАШИНГТОН, 1 февраля. /ТАСС/. Военная поддержка Украины в конфликте с Россией приносит выгоду США в экономическом плане, усиливая американскую оборонную промышленность. Такое мнение выразил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Украина - это хорошая сделка для CША", - сказал он в интервью газете The Washington Examiner.

Столтенберг подчеркнул, что "большая часть средств", которые Вашингтон выделяет Киеву, инвестируется в американскую оборонную промышленность, "что делает ее сильнее". На фоне критики альянса радикалами из Республиканской партии генсек организации отметил, что нахождение в НАТО выгодно для безопасности Соединенных Штатов.

Ранее в интервью газете Politico Столтенберг высказал сомнения по поводу возможного выхода США из состава НАТО в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа в ноябре на президентских выборах. Трамп заявлял, что не верит в помощь альянса в случае атаки на страну. 

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
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