Военный рассказал о способе защиты от новых реактивных снарядов у ВСУ

Новые высокоточные реактивные снаряды GLSDB, которые скоро могут появиться у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут представлять опасность для присоединенных территорий. Способом защиты от них могут стать комплексы ПВО ближнего действия. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Эти ракеты применяются установками HIMARS, в полете они раскрывают крылья и планируют на дальность до 150 километров. GLSDB еще не поступили на вооружение США. Может, страна решила провести испытания в условиях боевых действий, используя таким образом Украину», — допустил военный.

Он добавил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) России способны обнаруживать и уничтожать ракеты GLSDB. Тем не менее, потенциально, они могут быть использованы против присоединенных регионов.

«Думаю, в основном, борьбой с ними будут заниматься комплексы ближнего действия: "Тор", "Панцирь". Эти ракеты сбиваемы. 50 километров — это достаточно большая дальность. GLSDB могут использовать для ударов по новым территориям. Это, конечно, неприятно, новые ракеты нужно будет сдерживать. Но вопрос еще в том, как много таких ракет дадут Украине. Штука недешевая. В любом случае, думаю, российские военные быстро приспособятся к противостоянию GLSDB», — заключил Дандыкин.

Ранее сообщалось, что новые высокоточные бомбы дальнего действия могут прибыть на Украину уже в среду. Украина станет первой страной, которая получит данные снаряды.