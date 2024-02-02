ЕС утвердил помощь Украине в €50 млрд на четыре года

Это означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. Об утверждении программы сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X уже через несколько минут после начала экстренного саммита ЕС.

"Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС", - сказал Мишель.

Если эти средства будут в срок выплачиваться Киеву, это будет означать, что его бюджетное финансирование со стороны Брюсселя сокращено в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. На 2023 год Евросоюз выделил Киеву €18 млрд, выплачивая по €1,5 млрд в месяц, тогда как выделение €50 млрд в течение четырех лет означает выплаты в размере €1,02 млрд в месяц.

Мишель не уточнил условия предоставления этого финансирования и его источники.

В то же время агентство Reuters передало со ссылкой на собственные источники, что Брюссель пошел на выполнение главного требования премьера Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи. Выплаты Киеву не будут автоматическими, лидеры ЕС должны переоценивать и заново утверждать их на ежегодной основе, контролируя выполнение Киевом всех требования Брюсселя.