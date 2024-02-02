Войти
ТАСС

ЕС утвердил помощь Украине в €50 млрд на четыре года

262
0
0
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе
Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе.
Источник изображения: BELGA via Reuters Connect

Это означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Лидеры государств - членов Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили выделение Украине долгосрочной бюджетной помощи объемом €50 млрд на ближайшие четыре года, что означает сокращение бюджетного финансирования Украины в 1,5 раза по сравнению с уровнем 2023 года. Об утверждении программы сообщил глава Евросовета Шарль Мишель в социальной сети X уже через несколько минут после начала экстренного саммита ЕС.

"Все 27 лидеров согласились выделить дополнительные €50 млрд в рамках пакета поддержки для Украины из бюджета ЕС", - сказал Мишель.

Если эти средства будут в срок выплачиваться Киеву, это будет означать, что его бюджетное финансирование со стороны Брюсселя сокращено в 1,5 раза по сравнению с 2023 годом. На 2023 год Евросоюз выделил Киеву €18 млрд, выплачивая по €1,5 млрд в месяц, тогда как выделение €50 млрд в течение четырех лет означает выплаты в размере €1,02 млрд в месяц.

Мишель не уточнил условия предоставления этого финансирования и его источники.

В то же время агентство Reuters передало со ссылкой на собственные источники, что Брюссель пошел на выполнение главного требования премьера Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал этот пакет помощи. Выплаты Киеву не будут автоматическими, лидеры ЕС должны переоценивать и заново утверждать их на ежегодной основе, контролируя выполнение Киевом всех требования Брюсселя. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Украина
Проекты
Евросоюз
Похожие новости
26.01.2024
Госдеп отказался уточнить, есть ли у Запада план Б на случай прекращения помощи Киеву
12.05.2023
Анонсирована польско-украинская федерация. Это приведет к катастрофе
08.06.2022
Издержки России от санкций блекнут на фоне потерь Запада
04.02.2022
Война на Украине нужна энергетическим гигантам
23.11.2020
The Hill (США): как Байден сможет возродить Восточную Европу
18.06.2019
Александр Венедиктов: РФ заинтересована в сильной и стабильной Европе
10.06.2019
Brookings (США): украинская проблема НАТО
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?