Военный эксперт прокомментировал использование Patriot при атаке на Ил-76

Коротченко: использование Patriot говорит о том, что Киев сбил Ил-76 не случайно

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Использование громоздкого Patriot против Ил-76 с военнопленными подтверждает, что борт был сбит не случайно: украинцы заранее вывели комплекс на позицию, заявил РИА Новости военный аналитик Игорь Коротченко.

По его словам, американский зенитный ракетный комплекс – "достаточно громоздкое и маломобильное средство". Вывод Patriot на позицию был заранее просчитан и проводился с учетом переданной Западом разведывательной информации, полагает эксперт.

"Это позволило в режиме засады осуществить указанный террористический акт. Совершенно очевидно, что указанная операция ВСУ была разработана и спланирована заранее", - заявил Коротченко, главный редактор журнала "Национальная оборона".

Он уточнил, что у украинских войск, по разным оценкам, остается от трех до шести комплексов Patriot в различной стадии развертывания.

ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.

По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза точно установила, что борт сбит американской системой Patriot, отметил глава государства.

В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.

Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.