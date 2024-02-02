Компания Boeing готова к поставке реактивных боеприпасов GLSDB ВС Украины

ЦАМТО, 1 февраля. По информации источников агентства Reuters, после успешного завершения испытаний в США вскоре Украине будет передана первая крупная партия реактивных снарядов GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), представляющих собой "бомбу малого диаметра наземного пуска".

Как сообщается, они могут прибыть на Украину уже в ближайшие дни. Реактивные снаряды GLSDB необходимы ВС Украины в качестве альтернативы ОТР ATACMS и управляемым РС GMLRS для поражения целей в глубине обороны ВС РФ, чтобы вынудить их переместить склады и другие важные объекты дальше от линии фронта.

Как сообщил агентству Reuters источник, знакомый с ходом проекта, завершающие испытания GLSDB прошли 16 января на испытательном полигоне "Эглин" (шт.Флорида). Как заявлено, для проверки боеприпасов в сторону Мексиканского залива были запущены шесть снарядов. Еще два информированных источника подтвердили, что результаты испытаний позволили начать поставки.

Согласно планам, пусковые установки и десятки боеприпасов должны быть доставлены на Украину воздушным транспортом. Сроки поставки держатся в секрете, чтобы сохранить элемент неожиданности.

Новые планирующие боеприпасы, хотя и не обладают большой мощностью, но гораздо дешевле и проще в развертывании, чем ATACMS, что позволит их применять в больших количествах, чем ОТР.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму 2,175 млрд. долл., включая помощь на 1,75 млрд. долл. в рамках в рамках Инициативы содействия безопасности Украины USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), и 425 млн. долл. в рамках пакета из наличия ВС США, одобренного президентом США. В состав пакета USAI были включены высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB. Сколько всего будет поставлено данных боеприпасов, неизвестно.

Компания Boeing осуществляла разработку РС GLSDB совместно с Saab с 2014 года. С конца 2015 года партнеры активно предлагают боеприпас GLSDB странам, на вооружении которых находятся РСЗО MLRS.

Когда осенью 2022 года компания Boeing предложила МО США продажу снарядов GLSDB для поставки ВС Украины, наиболее оптимистичные специалисты заявляли о возможности передачи боеприпасов весной 2023 года.

Поскольку контракт на начало производства GLSDB был подписан только в марте 2023 года, поставка была перенесена на начало 2024 года. Подписание соглашения затянулось, поскольку для производства РС требуются поставляемые государством материалы.

Боеприпас GLSDB представляет собой комбинацию твердотопливного ракетного двигателя РС М26, применяемого РСЗО HIMARS и M270, и 130-кг планирующей УАБ малого диаметра GBU-39B (SDB-1) компании Boeing. По заявлению Saab, дальность стрельбы новым боеприпасом превышает 150 км (93 мили).

GLSDB может быть запущен РСЗО, которая применяет ТПК с РС M26 (HIMARS, M270 и ChunMoo), а также специально разработанным контейнерным решением.