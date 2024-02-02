Боррель: Венгрия не протестует против увеличения поставок оружия Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза отметил, что Будапешт не планирует участвовать в увеличении поставок оружия Киеву

БРЮССЕЛЬ, 1 февраля. /ТАСС/. Венгрия не блокирует увеличение поставок оружия Украине по линии Европейского фонда мира, хотя и не намерена в них участвовать. С таким утверждением выступил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на экстренный саммит сообщества, посвященный украинскому кризису.

"Я объясняю. Одно дело - не участвовать, другое дело - блокировать. Венгрия не хочет участвовать, но она не блокирует", - сказал Боррель, комментируя позицию Будапешта в отношении планов Брюсселя увеличить размер фонда и масштабы поставок оружия по его линии. "На данный момент никто не выступает против этого", - утверждал Боррель.

Он призвал лидеров ЕС одобрить увеличение Европейского фонда мира на новые €5 млрд, пригрозив, что, "если они этого не сделают, они заплатят более высокую цену". "Я проинформирую лидеров о ситуации на поле боя. Мое предложение - увеличить поставки оружия Украине, создав дополнительный фонд поддержки Украины (объемом в €5 млрд- прим. ТАСС) внутри Европейского фонда мира. Я буду убеждать их достичь соглашения как можно быстрее", - сказал он.

"Мы работаем над увеличением поставляемых боеприпасов, но этого недостаточно, необходимо сделать больше", - сказал Боррель.

В среду по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС в Брюсселе Боррель заявил, что ЕС уже поставил Киеву 330 тыс. снарядов и ракет и к марту рассчитывает поставить еще около 200 тыс. Таким образом, вместо обещанного Киеву 1 млн снарядов в период с 1 марта 2023 года по 1 марта 2024 года ЕС реально сможет направить примерно половину этого количества.