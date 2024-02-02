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Назван недостаток «умных» бомб GLSDB

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Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB
Изображение запуска ракеты комплекса Ground-Launched Small Diameter Bomb (GLSDB) совместной разработки корпорации Boeing и шведской группы Saab AB (c) Saab AB.
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Бомбы наземного базирования GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb), которые пообещали передать Киеву, сделают украинские HIMARS дальнобойней, но их можно сбивать. Недостатки боеприпаса назвал полковник в отставке Виктор Баранец на страницах KP.RU.

Он отметил, что дальность полета GLSDB составляет 150 километров. Ускоритель ракеты M26 выводит на заданную высоту планирующую «умную» бомбу, которая на определенном этапе полета отсоединяется от двигателя и летит к цели, развернув собственные крылья. Бомба отличается низкой эффективной поверхностью рассеяния, которая делает ее малозаметной для систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Но не все так безнадежно. У GLSDB есть одно очень уязвимое место — низкая подлетная скорость. А это уже дает шансы нашим системам ПВО. Цель — по зубам. Опыт ведь есть. Как поначалу американцы и украинцы стращали нас HIMARSами, а наши "Буки", "Панцири" и "Торы" научились их сшибать. Ну а сейчас предстоят дуэли с этим самым американским "вундервафе"», — пишет Баранец.

Ранее в январе официальный представитель Пентагона Патрик Райдер подтвердил намерение США передать Украине высокоточные боеприпасы GLSDB.

В марте 2023 года руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что Вооруженные силы России могут сбивать снаряды GLSDB с помощью зенитных ракетных комплексов «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350.

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