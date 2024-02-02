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ТАСС

"Рособоронэкспорт" отметил интерес Эр-Рияда к проверенной в боях военной технике РФ

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Александр Михеев
Александр Михеев.
Источник изображения: © Пресс-служба АО "Рособоронэкспорт"

Uлава компании Александр Михеев отметил, что техника прошла проверку в условиях современного боя

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы и силовые ведомства Саудовской Аравии проявляют большой интерес к проверенной в боях российской военной технике, сообщил глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев в преддверии оборонной выставки World Defense Show в Эр-Рияде.

"Мы видим большой интерес представителей вооруженных сил и силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока к новейшей российской оборонной продукции, прошедшей проверку в условиях современного боя", - приводят слова Михеева в пресс-службе компании.

World Defense Show будет проходить в Саудовской Аравии с 4 по 8 февраля. Выставка проводится во второй раз, первый форум на аравийском полуострове прошел в 2022 году. 

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Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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