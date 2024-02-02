"Рособоронэкспорт" предложит странам Ближнего Востока совместно создавать оружие

Глава компании Александр Михеев отметил, что среди возможных форматов сотрудничества рассматривается локализация производства российского вооружения на территории стран-партнеров

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" в рамках выставки World Defense Show в Саудовской Аравии предложит странам Ближнего Востока совместно разрабатывать военную технику и локализовать ее производство на территории стран-партнеров, сообщил глава компании Александр Михеев.

"Готовы предложить партнерам уникальные форматы сотрудничества, в том числе локализацию производства российского вооружения и совместные разработки перспективных образцов", - приводят слова Михеева в пресс-службе компании.

Михеев напомнил, что выставка World Defense Show проходит в Эр-Рияде во второй раз. По его словам, в 2024 году масштаб российской экспозиции на форуме вырос вдвое. Россия, в частности, представит на открытой экспозиции бронеавтомобили ЗА-СпН "Титан" и "Спартак", БПЛА семейства "Орлан", военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э).

World Defense Show будет проходить с 4 по 8 февраля. Первый форум на аравийском полуострове прошел в 2022 году.