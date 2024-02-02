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ТАСС

На выставке в Эр-Рияде покажут первую российскую бронемашину класса MRAP для спецназа

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Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К"
Бронеавтомобиль К-53949 "Тайфун-К".
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

Помимо "Титана", посетители выставки смогут ознакомиться с бронеавтомобилями "Спартак" и "Тайфун-К", а также защищенным санитарным автомобилем тактического звена ЗСА

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" на международной выставке вооружений World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые покажет новейшую бронемашину класса MRAP (mine-resistant ambush-protected - бронированный автомобиль с повышенной противоминной защитой) для подразделений специального назначения ЗА-СпН "Титан". Об этом сообщили в пресс-службе спецэкспортера.

"Мировой премьерой станет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем. Этот автомобиль класса MRAP обладает высокой баллистической и противоминной защищенностью. Он имеет отличные перспективы на ближневосточном рынке, в том числе за счет возможности установки на него боевых модулей иностранного производства", - рассказали там.

Помимо "Титана", посетители выставки смогут ознакомиться с бронеавтомобилями "Спартак" и "Тайфун-К", а также защищенным санитарным автомобилем тактического звена ЗСА. Кроме того, на выставке представят высоко востребованные на Ближнем Востоке танк Т-90МС, боевую машину пехоты БМП-3 с динамической защитой.

"В рамках своей экспозиции "Рособоронэкспорт" представит современную экипировку и вооружение бойцов сил специальных операций. Это комплексный подход к оснащению, в который включены снайперская винтовка Чукавина и высокоточные винтовки марки Bespokegun Raptor и Elegance, автоматы Калашникова "двухсотой" серии, АК-12, АК-15, АК-19 и АК-308, 9 мм пистолет Лебедева компактный, 9 мм пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 и барражирующий боеприпас "КУБ-Э", - добавили в "Рособоронэкспорте".

ЗА-СпН является первым российским бронеавтомобилем класса MRAP, предназначенным для сил специального назначения. Пикап в противоминном исполнении имеет несущий кузов с v-образным днищем и антитравматические сиденья. Может быть оснащен боевым модулем с дистанционным управлением.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 пройдет в Эр-Рияде (Королевство Саудовская Аравия) с 4 по 8 февраля. 

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Саудовская Аравия
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АК-12
АК-74 "Калашников"
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