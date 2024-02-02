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ТАСС

Гаврилов заявил о наличии у России средств борьбы со снарядами GLSDB

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Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов
Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.
Источник изображения: © Фото : Константин Гаврилов

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что США уже поставляли на Украину такие снаряды

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. США уже поставляли на Украину высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью полета до 150 км, Россия располагает средствами борьбы с ними.

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что указанные боеприпасы уже направляются в зону боевых действий на Украине.

"Вот Нуланд приехала [в Киев] и гордо объявила, что они поставляют [снаряды GLSDB]. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24". 

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
GBU-39
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