Гаврилов заявил о наличии у России средств борьбы со снарядами GLSDB

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями отметил, что США уже поставляли на Украину такие снаряды

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. США уже поставляли на Украину высокоточные управляемые реактивные снаряды GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb) с дальностью полета до 150 км, Россия располагает средствами борьбы с ними.

Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, комментируя заявление заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что указанные боеприпасы уже направляются в зону боевых действий на Украине.

"Вот Нуланд приехала [в Киев] и гордо объявила, что они поставляют [снаряды GLSDB]. Да, эффективное, хорошее оружие, только они его уже посылали. Мы нашли уже средства противоборства с этой системой, этим нас особо не удивишь", - сказал Гаврилов в эфире телеканала "Россия-24".