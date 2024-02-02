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ТАСС

"Алмаз-Антей" представит в Эр-Рияде станцию наблюдения космических объектов "Сула"

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РЛС «Сула» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей» на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби
РЛС «Сула» на стенде концерна ВКО «Алмаз-Антей» на выставке IDEX 2023 в Абу-Даби.
Источник изображения: Виктор Бодров/ ТАСС

По данным концерна, "Сула" обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Концерн ВКО "Алмаз-Антей" представит динамическую модель специализированной радиолокационной станции (РЛС) наблюдения космических объектов "Сула" на Международной оборонной выставке World Defense Show, которая пройдет в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

"На экспозиции "Алмаз-Антея" в Эр-Рияде будет представлена динамическая модель специализированной РЛС наблюдения космических объектов "Сула". Данная РЛС позволяет отслеживать передвижение спутников, космического мусора и других объектов на орбите на дальности до 6 тыс. км", - сказали в пресс-службе концерна.

По информации пресс-службы концерна, "Сула" обеспечивает получение координатной и некоординатной информации о космических объектах, которая регистрируется на энергонезависимых носителях и в реальном времени передается потребителю.

В концерне подчеркнули, что особенность "Сулы" заключается в компактных размерах антенного полотна и секционно-модульном принципе архитектуры, что позволяет в сжатые сроки развернуть РЛС на местности и перемещать железнодорожным транспортом. Станция управляется из командно-вычислительного пункта, выполненного в быстровозводимом модуле.

В концерне уточнили, что антенна станции "Сула" построена на основе модульной цифровой активной фазированной антенной решетки, которая обеспечивает РЛС высокие информационные характеристики, пропускную способность и помехозащищенность. 

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Страны
Саудовская Аравия
Компании
Алмаз-Антей
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