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Военное обозрение

Замгоссекретаря США: Поставка ВСУ новых бомб наземного запуска является стратегической необходимостью

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Источник изображения: topwar.ru

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе своего очередного визита в Киев заявила, что покидает украинскую столицу с большим воодушевлением от увиденного там. Нуланд также назвала поставки ВСУ новых высокоточных американских бомб малого диаметра наземного запуска GLSDB "абсолютной стратегической необходимостью" для Украины.

По словам Нуланд, по мере усиления обороны Украины, российскую армию ждут сюрпризы на поле боя, вследствие чего замгоссекретаря США ожидает, что ВСУ уже в текущем году добьются серьезных успехов. Нуланд выразила уверенность в том, что американский конгресс одобрит выделение Киеву очередного пакета помощи.

Отправленные ВСУ американские высокоточные бомбы GLSDB являются экспериментальным вооружением, которое в настоящее время еще не стоит на вооружении непосредственно у армии США. Как сообщала ранее американская пресса, высокоточные бомбы наземного базирования GLSDB обладают заявленной дальностью поражения до 150 километров. Боеприпасы этого типа обладают системами наведения с помощью GPS, способны преодолевать электронные помехи, а также применяться вне зависимости от погодных условий. GLSDB является совместной разработкой компаний Boeing и Saab и представляет собой бомбу, прикрепленную к ракетному двигателю и запускаемую с различных наземных пусковых установок.

По сути, США собираются провести испытания своих новых вооружений в боевых условиях на полигоне, которым стала для Запада Украина.

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Страны
США
Украина
Продукция
GBU-39
Компании
Boeing
Проекты
GPS
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