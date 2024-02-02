Войти
ЦАМТО

На ледокол "Чукотка" установили атомный реактор

266
0
0
Реактор РИТМ-200
Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.
Источник изображения: www.aem-group.ru

ЦАМТО, 1 февраля. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) установили реакторную установку "РИТМ-200" на левый борт универсального атомного ледокола "Чукотка".

Завершился технологический процесс погрузки и монтажа на ледоколе "Чукотка" реактора РИТМ-200. Строительство судна ведется на стапеле завода. Тепловая мощность реактора – 175 МВт. Вес блока составляет 147,5 т, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м. Всего в энергетическую установку ледокола установят два реактора – на левом и правом бортах.

Основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Они имеют уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Срок службы реакторов – 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечивая улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Заложено в декабре 2020 года.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, экипаж – 54 человека.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
ЛК-60Я
Компании
Балтийский завод
ОСК
Проекты
2020-й год
Похожие новости
10.11.2020
Россия смогла возродить из пепла собственное судостроение
22.10.2020
Годовой отчет ОСК за 2019 год
24.09.2020
Завершено строительство головного атомного ледокола «Арктика» проекта 22220
16.06.2020
Атомный ледокол «Арктика» все-таки планируется сдать в 2020 году
28.11.2019
Ледокол "Арктика" начнет ходовые испытания 12 декабря
19.07.2019
"Никогда такого не было и вот опять"
18.03.2019
Атомный ледокол "Урал" планируют спустить на воду в мае
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?