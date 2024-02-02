На ледокол "Чукотка" установили атомный реактор

Погруженный на специальный 240-тонный железнодорожный транспортер второй реактор реакторной установки РИТМ-200 для строящегося атомного ледокола «Арктика» проекта 22220 (ЛК-60Я). Подольск, 26.06.2016.

ЦАМТО, 1 февраля. Специалисты Балтийского завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) установили реакторную установку "РИТМ-200" на левый борт универсального атомного ледокола "Чукотка".

Завершился технологический процесс погрузки и монтажа на ледоколе "Чукотка" реактора РИТМ-200. Строительство судна ведется на стапеле завода. Тепловая мощность реактора – 175 МВт. Вес блока составляет 147,5 т, высота – 7,3 м, диаметр – 3,3 м. Всего в энергетическую установку ледокола установят два реактора – на левом и правом бортах.

Основное преимущество силовых установок подобного типа заключается в компактности и экономичности. Они имеют уникальную энергоэффективную интегральную компоновку, которая обеспечивает размещение основного оборудования непосредственно внутри корпуса парогенерирующего блока. Срок службы реакторов – 40 лет, а уникальная конструкция позволяет сделать ледоколы проекта 22220 двухосадочными, обеспечивая улучшенные технические характеристики судна по скорости ледопроходимости.

Универсальный атомный ледокол "Чукотка" – пятое судно проекта 22220, которое строится на Балтийском заводе по заказу ФГУП "Атомфлот". Заложено в декабре 2020 года.

Основные характеристики атомных ледоколов проекта 22220: длина – 174 м, ширина – 34 м, осадка – 10,5 м / 9,3 м, мощность – 60 МВт (на валах), водоизмещение – 33,54 тыс. т, расчетный срок службы – 40 лет, экипаж – 54 человека.

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