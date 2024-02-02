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ЦАМТО

В Республике Корея началось строительство третьей НАПЛ KSS-3 второй партии

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Источник изображения: Фото: DAPA

ЦАМТО, 1 февраля. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) приступило к строительству третьей и последней НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2).

Представитель DAPA заявил, что 31 января Агентство провело совещание на предприятии компании Hanwha Ocean с целью завершения согласования графика и плана постройки подлодки. Как планируется, строительство будет завершено к 2029 году, а ВМС Республики Корея НАПЛ будет передана в 2031 году после завершения двухлетних испытаний.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2023 года DAPA заключило с компанией Hanwha Ocean, ранее известной как Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME), контракт стоимостью 1,1 трлн. вон (845 млн. долл.) на строительство для ВМС страны третьей НАПЛ KSS-3 второй партии (KSS-3 Batch-2).

Это первый контракт на строительство подводных лодок, заключенный компанией с тех пор, как в апреле она вошла в Hanwha Group. Теперь в стадии строительства находятся все три НАПЛ KSS-3 второй партии.

В июле 2016 года Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering была выбрана подрядчиком проектирования и постройки головной неатомной подводной лодки проекта KSS-3 второй партии. Основной контракт на строительство подлодки был подписан в октябре 2019 года.

В сентябре 2021 года DAPA подписало с DSME контракт стоимостью 985,7 млрд. вон (845,5 млн. долл.) на строительство второй НАПЛ KSS-3 второй партии.

Резка стали для головной подлодки второй партии (KSS-3 Batch-2) началась в мае 2021 года, второй НАПЛ – в декабре 2021 года. Закладка киля первой подлодки состоялась в марте 2023 года. Ожидается, что она будет спущена на воду в 2025 году и передана ВМС в 2027 году. Поставка второй НАПЛ запланирована на 2028 год, третьей – на 2031 год.

Как планируется, подводные лодки KSS-3 второй партии длиной 89 м, шириной 9,6 м и водоизмещением 3600 т будут оснащены южнокорейскими литиево-ионными аккумуляторами, которые позволят более длительное время выполнять задачи в подводном положении, а также передовыми гидроакустическими и боевыми системами, которые расширят возможности обнаружения и поражения целей. Ожидается, что эти НАПЛ будут оснащены 10-ю вертикальными пусковыми установками с БРПЛ по сравнению с шестью, установленными на 3000-тонных подводных лодках первой партии.

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  • В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
DSME
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