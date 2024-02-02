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РИА Новости

В зоне СВО открыли новый центр по подготовке пилотов FPV-дронов

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Оператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Военнослужащие ЦВО открыли в зоне СВО центр по подготовке пилотов FPV-дронов

ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" открыли центр обучения операторов FPV-дронов-камикадзе и инженерный цех по производству таких беспилотников в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

"Военнослужащие гвардейской отдельной инженерной бригады группировки "Центр" открыли собственный учебный центр по подготовке пилотов дронов-камикадзе, действующих в интересах подразделений штурма и прорыва, а также организовали полный цикл производства, испытаний и применения ударных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что упор при отборе кандидатов делается на военнослужащих, имеющих опыт работы на электрооборудовании и увлекающихся компьютерными играми.

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