В зоне СВО открыли новый центр по подготовке пилотов FPV-дронов

Военнослужащие ЦВО открыли в зоне СВО центр по подготовке пилотов FPV-дронов

ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" открыли центр обучения операторов FPV-дронов-камикадзе и инженерный цех по производству таких беспилотников в зоне проведения специальной военной операции, сообщили журналистам в министерстве обороны России.

"Военнослужащие гвардейской отдельной инженерной бригады группировки "Центр" открыли собственный учебный центр по подготовке пилотов дронов-камикадзе, действующих в интересах подразделений штурма и прорыва, а также организовали полный цикл производства, испытаний и применения ударных квадрокоптеров", - сообщили в МО РФ.

В ведомстве уточнили, что упор при отборе кандидатов делается на военнослужащих, имеющих опыт работы на электрооборудовании и увлекающихся компьютерными играми.