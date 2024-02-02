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ТАСС

Космонавт Горбунов станет членом экипажа миссии Crew-9 на МКС

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Корабль Crew Dragon
Корабль Crew Dragon.
Источник изображения: NASA via AP, архив

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства сообщило, что он присоединится к экспедициям не ранее августа

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Российский космонавт Александр Горбунов войдет в состав экипажа миссии Crew-9, которая, как ожидается, отправится на Международную космическую станцию (МКС) в августе. Об этом сообщило в среду Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"Четыре члена экипажа готовятся к полету к МКС в рамках миссии Crew-9, где проведут широкий спектр операционных и исследовательских работ <...>. Астронавты NASA командир Зена Кардман, пилот Ник Хейг, специалист Стефани Уилсон, а также специалист миссии космонавт Роскосмоса Александр Горбунов присоединятся к 71-й и 72-й экспедиции [на МКС] не ранее августа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что старт девятой миссии Crew Dragon планируется вскоре после возвращения на Землю миссии Crew-8.

Этот полет, указывает NASA, станет для Горбунова первым в карьере, он был определен дублером космонавта Александра Гребенкина, который должен отправиться на орбитальную станцию с миссией Crew-8.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС, которое подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос сообщил, что такие полеты планируется проводить до 2025 года включительно. 

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КАПО Горбунова
Роскосмос
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