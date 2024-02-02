Войти
ТАСС

Запуск Crew Dragon с российским космонавтом Гребенкиным запланирован на 22 февраля

265
0
0
Космонавт Константин Гребёнкин
Космонавт Константин Гребёнкин.
Источник изображения: novosti-kosmonavtiki.ru

В состав экипажа также входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс

НЬЮ-ЙОРК, 1 февраля. /ТАСС/. Запуск к Международной космической станции (МКС) корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Гребенкиным на борту запланирован на 22 февраля. Об этом в среду сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"NASA и [американская компания] SpaceX планируют старт миссии Crew-8 к Международной космической станции не ранее четверга, 22 февраля", - следует из заявления на сайте управления.

В состав экипажа, помимо Гребенкина, входят астронавты NASA Майкл Барратт, Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

15 июля 2022 года Роскосмос сообщил о подписании соглашения о совместных перекрестных полетах российских космонавтов и американских астронавтов на МКС. Оно подразумевает три полета россиян на американских кораблях. Подводя итоги 2023 года, Роскосмос проинформировал, что перекрестные полеты планируется проводить до 2025 года включительно. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
12.12.2022
Корабль Crew Dragon с российским космонавтом Федяевым отправится на МКС 15 февраля - NASA
12.09.2022
Космонавт Анна Кикина отправилась в США для тренировки перед запуском Crew Dragon
25.11.2021
Ракета Falcon 9 стартовала в США для защиты Земли от астероидов
04.02.2021
iDnes (Чехия): Россия выбыла из космической гонки. Битву за Луну продолжат США и Китай
17.07.2019
Роскосмос еженедельно обсуждает с Boeing и SpaceX претензии к пилотируемым кораблям США
16.07.2019
Назван срок отказа США от доставки астронавтов на МКС на "Союзах"
07.06.2018
США уговаривают частные компании взять на себя эксплуатацию МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.02 04:17
  • 58947
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками
  • 01.02 19:24
  • 60
Израильтяне показали дрон-камикадзе
  • 01.02 16:50
  • 390
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 01.02 15:41
  • 0
Амбиции Грузии на пути к НАТО: Перспективы и ожидания
  • 01.02 12:47
  • 3
Северный флот заявил о планах в 2024 году продолжить укреплять позиции в Мировом океане
  • 01.02 12:08
  • 0
«Force de frappe» в Европе
  • 01.02 03:22
  • 1
Названы преимущества подводных «Лад»
  • 01.02 03:16
  • 1
Первый мозговой чип Neuralink успешно установлен живому человеку
  • 01.02 03:11
  • 1
«Калашников» представит в Эр-Рияде изделия, испытанные в ходе СВО
  • 01.02 02:47
  • 1
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 01.02 01:43
  • 3
В KMZ заявили о готовности запустить серийное производство морских дронов
  • 01.02 00:10
  • 1
О назначении и возможном применении ВС РФ
  • 31.01 19:15
  • 2674
Как насчёт юмористического раздела?