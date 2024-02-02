На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем для нужд СВО транспортер

На полигоне ТОФ испытывают созданный приморцем транспортер для эвакуации раненых
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев – РИА Новости. Созданный жителем Приморья транспортер тестируют на полигоне морской пехоты Тихоокеанского флота для последующего использования в зоне специальной военной операции, сообщает ТОФ.
Машину собрал приморец Сергей Гренок для помощи военным с гуманитарными целями. На полигоне изобретателю помогают создавать технические условия для испытаний морские пехотинцы, прибывшие из зоны СВО. Гренок учитывает отзывы участников боев в Донбассе и дорабатывает машину.
Транспортер на резиновом гусеничном ходу имеет два электродвигателя и управляется дистанционно. Рама и детали трансмиссии собраны вручную с учетом особенностей местности в зоне СВО, где планируется использовать машину. Батареи рассчитаны на непрерывную работу с грузом до восьми часов, в том числе при отрицательных температурах.
На испытаниях морпехи отрабатывают разные варианты применения транспортера в условиях контактного боя. На нем доставляют боекомплект, продукты питания, машину используют для разминирования и разведки. Одно из главных направлений тестирования - эвакуация условно раненых с поля боя.