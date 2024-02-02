В России разработали систему автоматического наведения для создания боевых роботов

В конструкторском бюро "Талламхо" пояснили, что устройство способно улавливать блики от тепловизоров противника, после чего открывается огонь на поражение

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российские специалисты разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели, которая будет применяться для создания боевых роботизированных платформ на базе турели. Об этом ТАСС сообщили в конструкторском бюро "Талламхо".

"Специалисты нашего конструкторского бюро разработали оптическую систему автоматического наведения на движущиеся цели. Существует договоренность с одним из российских разработчиков турелей о применении нашего изделия для создания боевых роботизированных платформ", - заявили в организации.

По словам собеседника ТАСС, система способна в автоматическом режиме улавливать блики от тепловизоров противника, после чего открывается огонь на поражение. "Тепловизоры в отличие от активной оптики, которая работает в инфракрасном режиме, ничего не излучают. Соответственно, они работают в пассивном режиме и у них есть стекла, которые бликуют. Мы научились определять эти блики. Система автоматического наведения улавливает эти блики, далее происходит выравнивание турели на обнаруженную цель и автоматически открывается огонь", - заявили в "Талламхо".

Разработчик подчеркнул, что система работает в заранее заданном секторе. "Мы определяем механизму сектор контроля. Когда она (система - прим. ТАСС) видит в этой стороне движения или блики, то разворачивает в эту сторону орудия и открывает огонь", - уточнили в КБ.

В КБ "Талламхо" также заявили, что при разработке системы преследовали цель научить робота вести огонь в автоматическом режиме. "Уже существуют системы определения целей и первый, кто успешно применит систему принятия решений и открытия огня по каким-то критериям, тот и победит", - подчеркнули в организации.

Конструкторское бюро "Талламхо" ("Следопыт") создано в 2022 году и базируется в Грозном (Чеченская Республика). Организация специализируется на IT-разработках двойного назначения. Бюро работает под эгидой команды главы Чечни Рамзана Кадырова.