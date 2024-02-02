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ТАСС

Ростех сообщил о внесенных изменениях в конструкцию Checkmate

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Су-75 Checkmate
Истребитель Су-75 Checkmate.
Источник изображения: gazeta.ru

В корпорации пояснили, что это позволит снизить стоимость истребителя

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Российский перспективный однодвигательный истребитель Су-75 Checkmate на основе отзывов возможных покупателей получил технические изменения, позволяющие оптимизировать его стоимость. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"По программе Checkmate Объединенная авиастроительная корпорация Ростеха получила обратную связь от потенциальных заказчиков. Помимо сбора дополнительных требований, которые высказали возможные покупатели, также были проведены работы по оптимизации стоимости и анализ отдельных технических решений. Это позволило существенно повысить конкурентоспособность, коммерческую привлекательность, а также снизить технические риски при создании отечественного однодвигательного самолета", - сообщили там.

В Ростехе отметили, что принцип модульности и современные цифровые технологии позволили внести в самолет технические изменения в кратчайшие сроки.

Ранее глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщал ТАСС о консультациях с некоторыми иностранными заказчиками по сотрудничеству в рамках проекта Checkmate. О наличии интересантов на покупку Су-75 также рассказывал вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его данным, изменения в первоначальный проект истребителя были внесены в том числе на основании их запросов.

Легкий тактический самолет Checkmate разработки компании "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Ростеха) был впервые представлен на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная презентация истребителя состоялась на авиасалоне Dubai Airshow 2021 в ОАЭ. В июле 2023 года сообщалось, что ОАК запатентовала три новые модификации Су-75 с измененной формой крыла, фюзеляжа и с уменьшенной заметностью для радиолокационных средств обнаружения: одноместную, беспилотную и двухместную. 

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Мантуров Денис
Шугаев Дмитрий
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МАКС-20XX
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