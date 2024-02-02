Украинские солдаты используют на фронте химические оружие, в частности, гранаты ТЕРЕН-6. Снаряды показал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«В ходе зачистки недавно захваченных позиций на донецком направлении нашими войсками среди другого трофейного вооружения захвачены и газовые гранаты. Уже неоднократно были свидетельства о том, что украинские войска применяют в боевых действиях различные виды химических веществ и химического оружия», — передает журналист.

Граната ТЕРЕН-6 используется украинскими специальными полицейскими подразделениями. Порошковая граната в пластиковом корпусе, она легко может быть переснаряжена на другие химические вещества.

Как рассказал один из солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), обращаться с подобными боеприпасами военных научили химики. Они предупреждали, что гранату нужно бросать, после «держаться подальше». Дело в том, после ее взрыва образуется дым, который может парализовать человека. Кроме того, войскам ВСУ рекомендовали применять две-три гранаты на одно укрытие, чтобы российские военные не успели дать отпор.

В свою очередь, российский военнослужащий подчеркнул, что состав гранат нетрудно доработать и превратить ее из нелегальной в смертельную. Она довольно проста в изготовлении и в переделке.

В конце декабря 2023 года первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что не стоит сомневаться, что Киев может реализовать провокацию с применением отравляющих веществ. По его словам, киевский режим стремится обвинить Россию в применении химического оружия.

Тогда же о возможной провокации со стороны Украины в ходе брифинга заявила официальный представить МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что активное участие в подготовке провокации принимает Служба безопасности Украины в кооперации с одной украинской компанией, специализирующейся на импорте химических реагентов и прекурсоров.

Еще в начале декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил об угрозе применения Киевом химического и биологического оружия из-за провала контрнаступления. По информации Минобороны, офис украинского президента координирует действия спецслужб страны для организации антироссийской провокации с использованием отравляющих веществ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.