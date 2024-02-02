Бельский: в Петербурге развернута достаточно большая группировка РЭБ

Спикер Бельский: Петербург находится под охраной Министерства обороны РФ

МОСКВА, 31 января/ Радио Sputnik. Северная столица находится под охраной Министерства обороны России и прошедшая ночь это подтвердила, заявил спикер петербургского Заксобрания Александр Бельский, комментируя по просьбе журналистов "инцидент на Глухоозерском шоссе".

"За комментариями по произошедшему, наверное, не ко мне. Но в том, что касается защиты города, то существует план защиты. У нас развернута достаточно большая группировка РЭБ. Мы находимся под охраной министерства обороны, что и показала сегодняшняя ночь", – цитирует спикера "Петербургский дневник".

Ранее инцидент на промышленной площадке в Санкт-Петербурге прокомментировал губернатор города Александр Беглов. Он сообщил, что в Невском районе произошел "инцидент, потребовавший внимания силовых ведомств".

По словам Беглова, именно по этой причине жители кварталов в районе Глухоозерского шоссе ночью слышали "громкий хлопок". Пострадавших нет.

Губернатор сообщил, что идут следственные мероприятия, администрация города работает во взаимодействии с правоохранительными органами.

Радио Sputnik также сообщало о сбитом беспилотнике под Петербургом.

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