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ИноСМИ

США решили устроить России провокацию и подставили Европу (CGTN, Китай)

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Боеголовки W87 (Mk 21)
Боеголовки W87 (Mk 21).
Источник изображения: © CC0 / Public Domain

США лишь говорят о безопасности своих партнеров в Европе, а на самом деле снова и снова подвергают их опасности, считает автор статьи для сайта CGTN. Размещение американских ядерных боеголовок в Британии – очередной шаг в том же направлении.

В ответ на "растущую угрозу со стороны России" США планируют впервые с 2008 года разместить в Британии ядерные боеголовки — в три раза мощнее, чем бомба, сброшенная на Хиросиму, сообщает The Telegraph.

Высокопоставленные чиновники по обе стороны Атлантики призывают в срочном порядке готовиться к потенциальной конфронтации между НАТО и Москвой. "Я думаю, нам нужно идти дальше и внимательно присмотреться к идее введения всеобщей воинской повинности, призывной армии", — заявил бывший заместитель главнокомандующего силами НАТО, британский генерал сэр Ричард Шеррифф (Richard Sherriff). Ранее до этого американский министр военно-морских сил Карлос дель Торо (Carlos Del Toro) призвал Даунинг-стрит "переоценить" размеры национальной армии.

Крича о безопасности, Вашингтон вместо этого совершает ядерные обмены, подвергая Европу риску атомной войны.

Прежде всего, чтобы сдержать так называемую "угрозу" со стороны России, Белый дом и его союзники по НАТО должны хотя бы понять требования в области безопасности, выдвигаемые Кремлем. Московское правительство с самого начала четко обозначило свои потребности — расширению НАТО должен быть положен конец. Но, увы, снованный в 1949 году для защиты западного лагеря от советских сил, Североатлантический альянс не только продолжил свое существование после распада СССР в 1991 году. Альянс НАТО еще и принял в свои ряды страны бывшего Варшавского договора, приблизившись к порогу России.

Это, без сомнений, резко увеличило уровень тревоги Кремля. Разразился украинский конфликт, в значительной мере связанный с тем, что Вашингтон до предела сжал оставшееся у Москвы "пространство безопасности". При столкновении с растущими военными рисками США и их союзники по НАТО должны были извлечь урок из прошлого и удержаться от дальнейших провокаций.

Разрядка напряженности дипломатическими или другим средствами должна быть — и может быть — наиболее приемлемым способом говорить о безопасности — безопасности, для которой необходимо брать в расчет тревоги всех заинтересованных сторон.

К сожалению, Вашингтон действует противоположным образом. Его план по размещению в Соединенном Королевстве своего ядерного оружия лишь приведет Кремль в состояние повышенной боевой готовности. Учитывая обстоятельства, Россия — обладательница самого крупного запаса ядерных боеголовок в мире, как сообщает агентство Reuters, — с большой степенью вероятности ответит на очередную провокацию США действием еще более впечатляющим. Восклицая о необходимости обеспечить безопасность европейских народов, Соединенные Штаты повышают угрозу начала атомной войны на Старом континенте.

Что еще хуже, сильнее всего в случае конфронтации пострадают британцы, а не американцы. В конце концов, если эти американские ядерные боеголовки будут когда-нибудь использованы, то запускаться они будут с авиабазы Лейкенхит королевских британских ВВС в графстве Суффолк — а это территория Соединенного Королевства. И тогда, если Вашингтон решит нанести атомный удар по Москве, первостепенной целью России будет Британия, а не США. Постоянно болтая о союзе с Лондоном, Белый дом ставит своего соратника в более опасное положение.

Вашингтон говорит о безопасности. Но при этом все, что он делает, — это подвергает [европейский] регион угрозе. Соединенные Штаты, как крупная ядерная держава, должны были бы сыграть конструктивную роль в сдерживании распространения атомного оружия. Но они, наоборот, обостряют проблему.

Стоит отметить, что соглашения Вашингтона о совместных ядерных миссиях (соглашения, заключенные с некоторыми странами НАТО, подразумевают передачу американских ядерных бомб местным вооруженным силам в случае военной необходимости. — Прим. ИноСМИ) также нарушают положения Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), подписанного в 1968 году, чтобы остановить "расползание" по миру военных ядерных технологий. "Каждое из государств-участников настоящего Договора, обладающих ядерным оружием, обязуется не передавать кому бы то ни было ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства,

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