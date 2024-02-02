Переоснащение завода "Красмаш" позволит выпускать новые виды ракетно-космической техники

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков и генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов осмотрели цеха сборки и испытаний

КРАСНОЯРСК, 31 января. /ТАСС/. Техническое перевооружение, которое сейчас проходит на заводе "Красмаш" в Красноярске, позволит предприятию наладить выпуск новых видов ракетно-космической техники. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор края Михаил Котюков по итогам посещения завода вместе с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым.

"Сегодня на заводе идет техническое перевооружение производства, благодаря которому планируется создавать новые высокотехнологичные виды ракетно-космической техники", - сообщил Котюков.

По словам губернатора, они вместе с Борисовым осмотрели цеха сборки и испытаний, обсудили итоги работы и производственные планы, встретились с коллективом. "По поручению президента предприятие выполняет государственный оборонзаказ и участвует в обеспечении суверенитета России", - добавил Котюков.

"Красмаш" основан в 1932 году. Является одним из основных производителей ракетно-космической техники в России. Входит в структуру госкорпорации "Роскосмос".