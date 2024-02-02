Российские войска научились "исчезать": Кремль рекламирует "плащ-невидимку"

Fox News: в России разработали "плащ-невидимку" для военных

Россия разработала "плащ-невидимку" – новую технологию камуфляжа для военных, сообщает Fox News. Костюм позволяет скрывать тепловой след солдат, весит всего 350 граммов и легко помещается в кармане.

Питер Айткен (Peter Aitken)

Россия разработала и внедрила новую технологию камуфляжа для своих войск, которую успели прозвать плащем-“невидимкой”.

“Этот "плащ-невидимка" — элемент российского, ранее советского принципа маскировки, одного из столпов военной доктрины страны”, — рассказала телеканалу Fox News аналитик стратегической военной разведки и автор книги “Путинская методичка” Ребекка Коффлер.

“Замысел заключается в том, чтобы обмануть противника во всех ваших действиях и ввести его в заблуждение насчет присутствия, положения и численности войск и времени и места нападения, а также помешать ему различать типы военной техники”, — сказала Коффлер.

“Они придают особое значение контролю и манипуляции тем, как противник воспринимает происходящее на поле боя, — продолжила она. — Русские тратят на маскировку огромные ресурсы. Да, они не всегда шьют нормальную военную форму, чтобы солдаты не мерзли, но на “плащ-невидимку” потратятся обязательно”.

В интервью российскому изданию ТАСС в середине января компания HiderX описала некоторые нюансы новой военной технологии. Так, плащ весит всего 350 граммов (примерно три четверти фунта), складывается в карман и скрывает тепловой след.

“Мы ведем разработки принципиально нового изделия — маскировочный костюм, который ломает, размывает силуэт. Это полностью российская технология, основанная на покрытии тканей определенным составом – наше ноу-хау, его детали не раскрываются”, — сообщили в компании HiderX.

“Принцип действия заключается в экранировании температуры окружающей среды от объекта. Костюм позволит эффективно маскировать российских военнослужащих от тепловизионных средств противника”, — добавил ее представитель.

В компании заявили, что испытания продолжаются и должны завершиться к концу января.

В HiderX подчеркнули, что в настоящее время в зоне СВО применяются различные технологии изолирования тепла, однако все они отличаются недостаточной эффективностью. “Мы используем другую технологию — экранирование — что позволяет избежать негативных последствий за счет иного принципа действия. Терморегуляция происходит естественным путем за счет того, что ткань дышит”, — заявили в компании.

Коффлер со ссылкой на российский телеканал “Звезда” и “Военное обозрение” пояснила, что часть испытаний проводилась на Украине. Полный костюм включает в себя капюшон, кепку и специальные очки и обеспечивает эффективное прикрытие на расстоянии до двух метров.

“Сам материал имеет три слоя: первый — внутренний, отражающий инфракрасное (ИК) излучение от тела. Второй — средний, поглощающий ИК-излучение. И, наконец, третий — внешний, отражающий ИК-излучение извне. — пояснила Коффлер. — Плащ-невидимка создан в Военной академии радиационной, химической и биологической защиты(РХБЗ)”.

“По какой-то причине русские хотят, чтобы мы знали об их новой разработке, — подчеркнула Коффлер. — Это вовсе не значит, что они врут”.